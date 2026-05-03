Szívszorító anyák napja vár Molnár Anikóra

Molnár Anikó őszintén beszélt arról, hogy hat héttel ezelőtt édesanyját egy magánotthon gondjaira kellett bíznia. Molnár Anikó számára a legnehezebb döntést orvosi szakvélemények előzték meg, mert az otthoni gondozás már nem volt biztonságos.
Fájdalmas döntést kellett meghoznia
Az egykori Nagy Ő sokáig maga próbált gondoskodni édesanyjáról, de az állapota egyre romlott. Az orvosok szerint már 24 órás felügyeletre volt szüksége, ezért Anikónak be kellett látnia:
egyedül nem tudja tovább ellátni.
Nehéz anyák napja vár Molnár Anikóra
Bár édesanyja jó helyre került, Anikó lelkileg nagyon nehezen viseli a helyzetet. Úgy érzi, édesanyja még vele van, de a betegség miatt már sok minden megváltozott.
Anyák napjára rózsaboxot és cicás ajándékot adott neki, miközben próbálja elfogadni, hogy az életük már nem lehet ugyanolyan, mint korábban.
