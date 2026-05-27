Kendőzetlen választ adott Molnár Anikó a pikáns kérdésre

Molnár Anikó ismét határozott üzenetet küldött azoknak, akik pénzért személyes „találkozót” remélnek tőle. Az egykori Nagy Ő az utóbbi időben felszabadultabban kommunikál a követőivel, ám most egyértelműen meghúzta a határokat.
„Mennyi egy óra?” – Molnár Anikó nem hagyta szó nélkül
Anikó elmondása szerint rendszeresen kap olyan üzeneteket, amelyekben azt kérdezik tőle, „mennyi nála egy óra”. Erre először humorosan reagált:
Sokan kérdeztétek tőlem, hogy mennyi nálam egy óra: 60 perc!
Ezután azonban komolyra fordította a szót:
Nem vagyok megvehető
– szögezte le Molnár Anikó.
Keményen üzent a nyomulóknak
Molnár Anikó világossá tette, hogy az online tartalomgyártás nem jelent személyes elérhetőséget. Hiába kap ajánlatokat, nem fogad látogatókat, és ő sem megy sehova.
A sztár nyers stílusban zárta le a témát, jelezve: aki többet szeretne látni belőle, annak maradnia kell az online felületeknél – olvasható a BORS oldalán.
Kovács Kati drámai bejelentést tett a jövőjéről
Az énekesnő több mint hat évtizede áll színpadon, és ma is aktívan koncertezik. Kovács Kati szerint a zene az, ami életben tartja, és addig szeretne énekelni, amíg az egészsége engedi.
Vasvári Vivien meglepő vallomást tett a családjáról
A hatgyermekes sztáranyuka elárulta, hogyan lavírozik a mindennapokban. Vasvári Vivien életében a sport, a tudatosság és az összetartás is központi szerepet kap, ám néha nehéz összeegyeztetni a sok teendőt.