Kendőzetlen választ adott Molnár Anikó a pikáns kérdésre

Molnár Anikó ismét határozott üzenetet küldött azoknak, akik pénzért személyes „találkozót” remélnek tőle. Az egykori Nagy Ő az utóbbi időben felszabadultabban kommunikál a követőivel, ám most egyértelműen meghúzta a határokat.

„Mennyi egy óra?” – Molnár Anikó nem hagyta szó nélkül

Anikó elmondása szerint rendszeresen kap olyan üzeneteket, amelyekben azt kérdezik tőle, „mennyi nála egy óra”. Erre először humorosan reagált:

Sokan kérdeztétek tőlem, hogy mennyi nálam egy óra: 60 perc!

Ezután azonban komolyra fordította a szót:

Nem vagyok megvehető

– szögezte le Molnár Anikó.

Keményen üzent a nyomulóknak

Molnár Anikó világossá tette, hogy az online tartalomgyártás nem jelent személyes elérhetőséget. Hiába kap ajánlatokat, nem fogad látogatókat, és ő sem megy sehova.

A sztár nyers stílusban zárta le a témát, jelezve: aki többet szeretne látni belőle, annak maradnia kell az online felületeknél – olvasható a BORS oldalán.