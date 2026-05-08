Durván kiosztotta a kommentelőket Molnár Anikó – videó

Molnár Anikó ismét kendőzetlen őszinteséggel beszélt magáról a közösségi oldalán. Ezúttal azonban nem a munkájáról, hanem a külsejéről és az öregedésről osztotta meg a véleményét, miután egy sértő kommentet kapott a nyakán látható ráncok miatt. Az OnlyFans-modell nem hagyta szó nélkül a beszólást, és a rá jellemző szókimondó stílusban reagált – írja a Bors.
Hogyan reagált Molnár Anikó a sértő kommentre?
Molnár Anikó egy videóban mesélte el, hogy egy kommentelő azt kérdezte tőle: „mi van a nyakával”. A celeb már a megfogalmazást is kifogásolta, mondván, nem tárgyként kellene beszélni róla. Ezután azt is elárulta, hogy egyáltalán nem zavarják a nyakán látható ráncok, sőt, kifejezetten büszke arra, amit jelentenek.
Mint mondta, a ráncok egyik oka az életkora, hiszen idén tölti az 50-et. Emellett az is közrejátszott, hogy az évek során többször is jelentős súlyváltozáson ment keresztül: sokszor fogyott és hízott, ezek nyomai pedig máig láthatók rajta.
Hangsúlyozta, hogy jelenlegi fogyását továbbra is tartja, ezért a teste változásaira inkább eredményként tekint.
A videóban Molnár Anikó beszólt a kommentelőknek, keményen reagálva a hozzászólásokra. „Ha neked ennyi idősen nem lesz egy ráncod sem, akkor a Hősök tere közepén fogom kinyalni a segged” – jegyezte meg. Molnár Anikó szerint az ilyen megjegyzésekkel ma már nem lehet megbántani, inkább csak mosolyog rajtuk. A videó alatt később egy másik kommentelő is vitába szállt vele, azt állítva, hogy idősebb nála, mégsem ráncosodik. Erre Anikó úgy reagált: szerinte neki is vannak ráncai, majd egy előnytelen fotót is megosztott róla.
