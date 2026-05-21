Durva támadás érte Molnár Anikót az OnlyFans miatt

Molnár Anikó ismét a kommentelők célkeresztjébe került, miután az OnlyFans-oldalával kapcsolatban újra előkerült a kora kérdése. A közösségi médiában ezúttal is kemény beszólások érték, amelyek nem a munkáját, hanem az öregedését és külsejét vették célba. A sztár azonban továbbra is nyíltan és határozottan reagál a kritikákra – írja a Bors.

A celeb eddig is arról volt ismert, hogy kendőzetlen őszinteséggel beszél a munkájáról, magánéletéről és a koráról, ezen pedig a jövőben sem szeretne változtatni, még akkor sem, ha naponta kap durva kritikákat és beszólásokat. Úgy véli, sokan képtelenek megemészteni az idő múlását, ha ismert emberekről van szó.

Legutóbb azonban a rosszindulatú megjegyzések már nem Molnár Anikó OnlyFans-oldalára hanem a külsejére és az öregedésére irányultak, amit a sztár nem hagyott szó nélkül. Kiemelte: fiatalabb korában mentálisan sem lett volna felkészülve erre a munkára, most viszont magabiztosan végzi azt, és szerinte az életkor nem meghatározó tényező.

Szerinte mindenki annyi idős, amennyinek érzi magát, és az évszámok nem számítanak.

Nemrég Instagramon is támadás érte, ahol egy kommentelő a külsejét és a nyakát kritizálta. A reakció sem maradt el: egy videóban vágott vissza, és egyértelművé tette, hogy a rosszindulatú kommentek nem befolyásolják, és inkább határozottan, olykor humorral kezeli az online támadásokat.