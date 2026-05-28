Máris eljegyezték az elvált magyar műsorvezetőt? Csodás gyűrű csillog a kezén

Mariann az elmúlt időszakban többször is beszélt arról, mennyire boldog új párja, Andris oldalán, akivel az interneten ismerkedett meg. Most mindenki arra kiváncsi, hogy valóban menyasszony lett a műsorvezető, vagy csak félreértették a romantikus fotót a követők? – a Bors cikkéből kiderül.

A műsorvezető kezén lévő gyűrű találgatásokra adott okot

Fotó: Unsplash (illusztráció)

A műsorvezető tisztázta a pletykákat

Peller Mariann négy évvel a válása után talált ismét rá a szerelemre, és úgy tűnik, harmonikus kapcsolatban él új kedvesével. A tévés korábban egy podcastben arról mesélt, hogy Andris mellett végre sikerült leküzdenie a megfelelési kényszerét és kisebbségi komplexusait.

A most megosztott fotókhoz a

Szerelmem szemével

szöveget írta, ami tovább fokozta a rajongók kíváncsiságát. A követők figyelmét azonban leginkább az a kép ragadta meg, amelyen a pár egymás kezét fogja.

A fotón ugyanis jól látható egy gyűrű Mariann egyik ujján, ezért rengetegen gratulálni kezdtek az állítólagos eljegyzéshez.

A műsorvezető végül kénytelen volt reagálni a találgatásokra, és tisztázta, hogy szó sincs lánykérésről. Mint írta, csak kézen fogva szerepelnek a képen, az ékszert pedig nem is a gyűrűsujján viseli. A szerelmes fotók ennek ellenére sokak szerint jól mutatják, mennyire boldog és kiegyensúlyozott most Peller Mariann élete.