Újabb jel? Nagy Bogi és BSW Matyi körül nem csitulnak a pletykák

Nagy Bogi magánélete ismét a figyelem középpontjába került, miután az énekesnő Instagram-oldalán osztott meg egy Thaiföldön készült fotót és videót. A Nagy Bogi körüli pletykák már hónapok óta tartanak, különösen azóta, hogy kiderült, véget ért a házassága, majd egyre többször látták együtt a BSW tagjaival.

Nagy Bogi fotója mindent vitt – Árulkodó pillantás vagy csak rajongói fantázia?

A videón Bogi és Matyi közös dalukat, az Always be mine-t adják elő, a rajongók pedig azonnal kiszúrták, szerintük milyen sokatmondóan néz a zenész az énekesnőre.

Annyira szerelmesen néz rád! Olyan szépek lennétek együtt

– írták a hozzászólásban.

Fontos azonban, hogy hiába a találgatások és a közös thaiföldi élmények, Nagy Bogi és BSW Matyi továbbra sem erősítették meg, hogy több lenne köztük munkakapcsolatnál vagy barátságnál – számolt be a BORS.