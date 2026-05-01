Nagy Ő Kriszta sokkoló vallomása – „megölték…”: megrázó múlt került napvilágra

Nagy Ő Kriszta elmondta, a műsorban látott magabiztosság mögött komoly lelki sebek húzódnak, amelyeket hosszú időn át próbált feldolgozni.

Nagy Ő Kriszta sokkoló történetet osztott meg múltjáról, amely hosszú időre meghatározta az életét

Fotó: TV2

Mi történt Nagy Ő Kriszta múltjában, ami ennyire megrázó?

Fiatal felnőttként egy brutális bűncselekmény közvetlen közelébe került. Egykori párja édesanyját meggyilkolták, az ügyben pedig ő maga volt a koronatanú – írja a Bors.

A tragédia nemcsak a kapcsolatát törte meg, hanem évekre rányomta a bélyegét az életére is. Saját elmondása szerint hosszú idő kellett ahhoz, hogy egyáltalán újra nyitni tudjon mások felé.

Hogyan változott meg Nagy Ő Kriszta élete a műsor után?

A műsor fordulópontot jelentett számára. Azt mondja, tudatosan húzott határokat, és csak addig ment el, ameddig számára még komfortos volt.

Ma már úgy érzi, új szakaszba lépett az élete: a testépítés, a nyilvános szereplések és a kapcsolata is új irányt adtak neki.