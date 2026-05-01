Nagy Ő Kriszta sokkoló vallomása – „megölték…”: megrázó múlt került napvilágra

Nagy Ő Kriszta elmondta, a műsorban látott magabiztosság mögött komoly lelki sebek húzódnak, amelyeket hosszú időn át próbált feldolgozni.
Mi történt Nagy Ő Kriszta múltjában, ami ennyire megrázó?
Fiatal felnőttként egy brutális bűncselekmény közvetlen közelébe került. Egykori párja édesanyját meggyilkolták, az ügyben pedig ő maga volt a koronatanú – írja a Bors.
A tragédia nemcsak a kapcsolatát törte meg, hanem évekre rányomta a bélyegét az életére is. Saját elmondása szerint hosszú idő kellett ahhoz, hogy egyáltalán újra nyitni tudjon mások felé.
Hogyan változott meg Nagy Ő Kriszta élete a műsor után?
A műsor fordulópontot jelentett számára. Azt mondja, tudatosan húzott határokat, és csak addig ment el, ameddig számára még komfortos volt.
Ma már úgy érzi, új szakaszba lépett az élete: a testépítés, a nyilvános szereplések és a kapcsolata is új irányt adtak neki.