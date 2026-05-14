Egyre több jel utal arra, hogy véget érhetett Nemazalány és Serleg Albert kapcsolata. A páros eddig ritkán beszélt nyilvánosan a magánéletéről, most azonban mindkettejük posztjai komoly találgatásokat indítottak el – írja a Bors.

Nemazalány és Serleg Albert szakított? Sejtelmes posztok kerültek ki

Fotó: Ripost

A rajongók szerint több árulkodó jel is arra utal, hogy a kapcsolat zátonyra futott. Nemcsak az tűnt fel, hogy a két fiatal már nem követi egymást a közösségi oldalakon, hanem az is, hogy az elmúlt napokban több sejtelmes Instagram-sztori is megjelent mindkettőjüknél.

Serleg Albert egy rejtélyes bejegyzésben arról írt, hogy nehezen érti, „hogy van szíve az embereknek hazudni”, ami sokak szerint egyértelműen a kapcsolatára utalhat.

Nem sokkal később Nemazalány is megosztott egy sejtelmes üzenetet, amelyben arról beszélt, hogy az ember néha csak túléli a nehéz időszakokat, és emlékezteti magát arra, hogy tovább lehet lépni. Erről bővebben a Bors oldalán olvashat.

Élete sötét pillanatairól vallott Nemazalány

Halastyák Fanni, művésznevén Nemazalány megrendítő vallomást tett. Az énekesnő arról beszélt, hogy gyerekkorától kezdve súlyos nehézségeken ment keresztül, hosszú éveken át küzdött depresszióval, és csak lassan tudta feldolgozni a múltját.

Teljesen kiborult a szexi magyar rapper

Nemazalány, polgári nevén Halastyák Fanni megtörte a csendet, közel 20 perces YouTube-videóban vallotta be, milyen mélyen megviselik a róla keringő pletykák és a folyamatos online bántalmazás, amely elsősorban nem a zenéjéről, hanem a magánéletéről szól.