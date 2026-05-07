Magyar lány tetoválta a Bridgerton sztárját – Ezt árulta el Nicola Coughlanről

2026 májusában került sor a különleges találkozásra, amelyről Szincsák Vivien magyar tetoválóművész számolt be TikTok-oldalán. Nicola Coughlan egy apró tetoválást, illetve kiegészítést készíttetett nála, a művész szerint pedig a Bridgerton sztárja élőben is közvetlen, kedves és szerény.

Nicola Coughlan

Fotó: WIKTOR SZYMANOWICZ / NurPhoto / AFP

Magyar tetoválóművésznél járt Nicola Coughlan

A rajongók azonnal felfigyeltek Vivien videójára, hiszen nem mindennapi, hogy Lady Whistledownként is ismert színésznő egy magyar művészt választott. Bár sokan remélték, hogy Nicola talán Magyarországon tartózkodik, kiderült, hogy a találkozás Londonban történt, ahol Vivien él és dolgozik.

Ilyen a Bridgerton sztárja a valóságban

A tetoválóművész szerint Nicola Coughlan egyáltalán nem viselkedett sztárként. Úgy fogalmazott, ha valaki nem tudná, ki ő, meg sem mondaná róla, mennyire híres.

Vivien szerint:

a színésznő „roppant szerény és hétköznapi”, és a hírnév ellenére is megmaradt annak a kedves ír lánynak, aki a színészi karrierje előtt volt.

Vivien teljes beszámolóját a BORS oldalán olvashatja.