Bridgerton család

Magyar lány tetoválta a Bridgerton sztárját – Ezt árulta el Nicola Coughlanről

Magyar tetoválóművész készített tetoválást a Bridgerton egyik legnépszerűbb sztárjának. Nicola Coughlan, vagyis a sorozat Penelope Featheringtonja Londonban találkozott Szincsák Viviennel, aki azt is elárulta, milyen a színésznő a kamerákon kívül.
2026 májusában került sor a különleges találkozásra, amelyről Szincsák Vivien magyar tetoválóművész számolt be TikTok-oldalán. Nicola Coughlan egy apró tetoválást, illetve kiegészítést készíttetett nála, a művész szerint pedig a Bridgerton sztárja élőben is közvetlen, kedves és szerény.

LONDON, UNITED KINGDOM - MAY 11, 2025: Nicola Coughlan attends the BAFTA Television Awards with P&O Cruises at the Royal Festival Hall in London, United Kingdom on May 11, 2025. (Photo by WIktor Szymanowicz/NurPhoto) (Photo by WIktor Szymanowicz / NurPhoto via AFP)
Nicola Coughlan
Fotó: WIKTOR SZYMANOWICZ / NurPhoto / AFP

Magyar tetoválóművésznél járt Nicola Coughlan

A rajongók azonnal felfigyeltek Vivien videójára, hiszen nem mindennapi, hogy Lady Whistledownként is ismert színésznő egy magyar művészt választott. Bár sokan remélték, hogy Nicola talán Magyarországon tartózkodik, kiderült, hogy a találkozás Londonban történt, ahol Vivien él és dolgozik.

Ilyen a Bridgerton sztárja a valóságban

A tetoválóművész szerint Nicola Coughlan egyáltalán nem viselkedett sztárként. Úgy fogalmazott, ha valaki nem tudná, ki ő, meg sem mondaná róla, mennyire híres.

Vivien szerint:

a színésznő  „roppant szerény és hétköznapi”, és a hírnév ellenére is megmaradt annak a kedves ír lánynak, aki a színészi karrierje előtt volt.

Vivien teljes beszámolóját a BORS oldalán olvashatja.

@vivien.szincsak Replying to @Kisanna Vipler végül is, igen 🫣 #bridgerton #bridgertonscandal #tetoválás #tetováló #london ♬ original sound - Samantha Swayzie

