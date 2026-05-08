Noszály Sándor ledobta a pólót, és megmutatta, mennyit hízott

Az egykori Nagy Ő őszintén beszélt arról, milyen nyomokat hagyott rajta az elmúlt időszak, és azt is megmutatta, hogyan vág bele az életmódváltásba. Noszály Sándor friss videójában elárulta, hogy gyógyszerei mellékhatásai miatt közel 15 kiló szaladt fel rá, jelenleg pedig 113 kilót mutat alatta a mérleg.
2026 májusában jelentkezett új TikTok-videóval Noszály Sándor, aki kendőzetlen őszinteséggel beszélt testi és lelki állapotáról. Az egykori teniszező és médiaszereplő korábban mentális nehézségeiről is vallott, most pedig azt mondta: reméli, a lelkét már sikerült rendbe raknia, ezért új kihívással szeretné formába hozni magát.

Noszály Sándor 40 napos kihívásba kezd

A videóban félmeztelenül mutatta meg, hogyan változott meg a teste, majd bejelentette a „40 semmi” nevű kihívást. A célja, hogy 40 nap alatt motiválja magát és azokat is, akik egészségügyi okból vagy egyszerűen önbizalmi célból szeretnének fogyni.

Noszály azt is elárulta, hogy a kihívás végén közös bulit tervez azokkal, akik csatlakoznak hozzá a közösségi oldalakon. A követők így végigkísérhetik a fogyását, miközben ő maga is új lendületet szeretne venni.

Gyógyszerek miatt hízott meg az egykori Nagy Ő

A videó leírásában Noszály Sándor azt írta, hogy a gyógyszerek mellékhatásai miatt közel 15 kiló jött fel rá. Jelenleg 113 kiló, de a jelek szerint eltökélt abban, hogy változtasson, és nyíltan vállalja az út minden lépését.

@noszalysandor „Ép testben ép lélek.” A gyógyszerek mellékhatásai miatt feljött rám közel 15 kg. Ma 113 kiló vagyok, és ma elindul a 40 SEMMI. 🔥 40 nap alatt vissza akarom hozni magam fizikailag.Csináljátok velem,motiváljuk ,inspiráljuk egymást💪 Edzés, étkezés, fejlődés, padel, tanulás, mindent őszintén megmutatok nektek a napi storykban…. Ha benne vagy, készíts egy képet vagy videót magadról, hogy 40 nap múlva együtt lássuk a változást. Kommenteld: „40 semmi” (Facebookomon v az Instagramomon)A kommentelők kozűl, a kihívás végén, egy közös buli keretében kisorsoljuk: 🎾 a The Club padel éves VIP bérletét a nyertest személyesen tanítom teniszezni is. 💪 40 nap. Nulla kifogás. Induljon. 🚀Hétfőtől indulunk💪❤️ #fogyas #padel #.eptesteplelek #fitness #gym ♬ original sound - Sandor Noszaly Stigmano

