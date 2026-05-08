Noszály Sándor ledobta a pólót, és megmutatta, mennyit hízott

2026 májusában jelentkezett új TikTok-videóval Noszály Sándor, aki kendőzetlen őszinteséggel beszélt testi és lelki állapotáról. Az egykori teniszező és médiaszereplő korábban mentális nehézségeiről is vallott, most pedig azt mondta: reméli, a lelkét már sikerült rendbe raknia, ezért új kihívással szeretné formába hozni magát.

Noszály Sándor 40 napos kihívásba kezd

A videóban félmeztelenül mutatta meg, hogyan változott meg a teste, majd bejelentette a „40 semmi” nevű kihívást. A célja, hogy 40 nap alatt motiválja magát és azokat is, akik egészségügyi okból vagy egyszerűen önbizalmi célból szeretnének fogyni.

Noszály azt is elárulta, hogy a kihívás végén közös bulit tervez azokkal, akik csatlakoznak hozzá a közösségi oldalakon. A követők így végigkísérhetik a fogyását, miközben ő maga is új lendületet szeretne venni.

Gyógyszerek miatt hízott meg az egykori Nagy Ő

A videó leírásában Noszály Sándor azt írta, hogy a gyógyszerek mellékhatásai miatt közel 15 kiló jött fel rá. Jelenleg 113 kiló, de a jelek szerint eltökélt abban, hogy változtasson, és nyíltan vállalja az út minden lépését.

#gym ♬ original sound - Sandor Noszaly Stigmano @noszalysandor „Ép testben ép lélek.” A gyógyszerek mellékhatásai miatt feljött rám közel 15 kg. Ma 113 kiló vagyok, és ma elindul a 40 SEMMI. 🔥 40 nap alatt vissza akarom hozni magam fizikailag.Csináljátok velem,motiváljuk ,inspiráljuk egymást💪 Edzés, étkezés, fejlődés, padel, tanulás, mindent őszintén megmutatok nektek a napi storykban…. Ha benne vagy, készíts egy képet vagy videót magadról, hogy 40 nap múlva együtt lássuk a változást. Kommenteld: „40 semmi” (Facebookomon v az Instagramomon)A kommentelők kozűl, a kihívás végén, egy közös buli keretében kisorsoljuk: 🎾 a The Club padel éves VIP bérletét a nyertest személyesen tanítom teniszezni is. 💪 40 nap. Nulla kifogás. Induljon. 🚀Hétfőtől indulunk💪❤️ #fogyas #padel #.eptesteplelek #fitness

