Noszály Sándor ledobta a pólót, és megmutatta, mennyit hízott

2026 májusában jelentkezett új TikTok-videóval Noszály Sándor, aki kendőzetlen őszinteséggel beszélt testi és lelki állapotáról. Az egykori teniszező és médiaszereplő korábban mentális nehézségeiről is vallott, most pedig azt mondta: reméli, a lelkét már sikerült rendbe raknia, ezért új kihívással szeretné formába hozni magát.
Noszály Sándor 40 napos kihívásba kezd
A videóban félmeztelenül mutatta meg, hogyan változott meg a teste, majd bejelentette a „40 semmi” nevű kihívást. A célja, hogy 40 nap alatt motiválja magát és azokat is, akik egészségügyi okból vagy egyszerűen önbizalmi célból szeretnének fogyni.
Noszály azt is elárulta, hogy a kihívás végén közös bulit tervez azokkal, akik csatlakoznak hozzá a közösségi oldalakon. A követők így végigkísérhetik a fogyását, miközben ő maga is új lendületet szeretne venni.
Gyógyszerek miatt hízott meg az egykori Nagy Ő
A videó leírásában Noszály Sándor azt írta, hogy a gyógyszerek mellékhatásai miatt közel 15 kiló jött fel rá. Jelenleg 113 kiló, de a jelek szerint eltökélt abban, hogy változtasson, és nyíltan vállalja az út minden lépését.
