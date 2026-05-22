Brutális vallomást tett Ogli G: így hullott szét a magyar gengszterrap elitje

A magyar gengszterrap egyik legismertebb alakja, Ogli G újra felidézte a kilencvenes évek legvadabb időszakát. A rapper egy exkluzív interjúban beszélt arról, hogyan alakult ki a kapcsolata Ganxsta Zolee-val, Dopemannel és L.L. Juniorral, valamint arról is, mi maradt meg a legendás barátságokból – írj a Bors.
Ogli G és Ganxsta Zolee együtt építették a magyar gengszterrap világát
Ogli G szerint a kilencvenes évek teljesen más korszak volt Budapesten. A különböző kerületek között komoly rivalizálás működött, mégis akadtak olyan előadók, akik képesek voltak összefogni a hip-hop kultúra érdekében.
A rapper elmondta, hogy rengeteget mozgott a város különböző részein, és ekkor ismerte meg Ganxsta Zolee-t és Dopemant is. Úgy fogalmazott, hogy akkoriban együtt alakították a hazai rapéletet, és mindannyian ugyanazért dolgoztak: hogy a hip-hop minél több emberhez eljusson.
A TKO megalakulása mindent megváltoztatott
Ogli G arról is beszélt, hogy karrierjének egyik legfontosabb fordulópontja Kicsi Tysonhoz köthető. A közös érdeklődés és a zene szeretete végül oda vezetett, hogy megalapították a TKO nevű formációt.
A rapper szerint ez a korszak hihetetlen energiákat szabadított fel, és pillanatok alatt ismertté váltak a hazai underground világban. A klubok megteltek, a közönség pedig szinte őrjöngött a koncerteken.
Ogli G ma is tiszteli Ganxsta Zolee-t
Bár a régi nagy barátságok mára megváltoztak, Ogli G szerint a kölcsönös tisztelet továbbra is megmaradt közöttük. A rapper külön kiemelte Ganxsta Zolee-t, akiről elismerően beszélt.
Elmondása szerint elképesztőnek tartja, hogy Ganxsta Zolee hatvanévesen is olyan energiával van jelen a közösségi oldalakon és a színpadon, amit sok fiatal is megirigyelhetne.
Azt is hozzátette, hogy bár már nem beszélnek rendszeresen, továbbra is a barátjaként tekint rá, és rengeteg közös emléket őriz a múltból.
12 ezer ember előtt léptek fel együtt
Ogli G felidézte a legendás koncerteket is, ahol több ezer ember tombolt egyszerre a magyar gengszterrap előadóinak zenéjére.
A rapper szerint fantasztikus érzés volt együtt turnézni az országban Ganxsta Zolee-val, Dopemannel és L.L. Juniorral. Úgy érzi, amit akkoriban közösen felépítettek, az mára a magyar zenetörténelem egyik meghatározó korszakává vált.
Ogli G története ráadásul még korántsem ért véget, ugyanis az exkluzív interjúsorozat következő részeiben további meghökkentő részletek derülhetnek ki a magyar gengszterrap legsötétebb és legvadabb éveiről.
Ogli G: Kicsavarták a karomat és felb*sztak a falra
A magyar gengszterrap egyik ismert alakja hosszú idő után beszélt nyíltan arról, hogyan élte meg élete egyik legsötétebb korszakát. Ogli G, vagyis Oglizán András a 2000-es évek elején bűnszervezetben való részvétel és zsarolás vádja miatt került börtönbe, most pedig őszintén mesélt arról, milyen volt a rácsok mögött túlélni a mindennapokat. Története nemcsak a mélypontról szól, hanem arról is, hogyan tudott talpra állni, és végül új irányt adni az életének és a karrierjének.
A te k. anyádat, kutyaszar: Úgy beszólt Ganxsta Zolee, hogy nem fogja elhinni
Durva hozzászólás érkezett a rapper családjáról szóló videó alá, ami annyira felhúzta, hogy nyilvánosan is visszaszólt a kommentelőnek. Ganxsta Zolee egy hosszabb videóban reagált a történtekre, és a mellette kiálló, együttérző üzeneteket is megköszönte.