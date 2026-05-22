Brutális vallomást tett Ogli G: így hullott szét a magyar gengszterrap elitje

A magyar gengszterrap egyik legismertebb alakja, Ogli G újra felidézte a kilencvenes évek legvadabb időszakát. A rapper egy exkluzív interjúban beszélt arról, hogyan alakult ki a kapcsolata Ganxsta Zolee-val, Dopemannel és L.L. Juniorral, valamint arról is, mi maradt meg a legendás barátságokból – írj a Bors.

Ogli G szerint Ganxsta Zolee még ma is elképesztő energiával uralja a közösségi oldalakat Fotó:Illusztráció/Unsplash

Ogli G és Ganxsta Zolee együtt építették a magyar gengszterrap világát

Ogli G szerint a kilencvenes évek teljesen más korszak volt Budapesten. A különböző kerületek között komoly rivalizálás működött, mégis akadtak olyan előadók, akik képesek voltak összefogni a hip-hop kultúra érdekében.

A rapper elmondta, hogy rengeteget mozgott a város különböző részein, és ekkor ismerte meg Ganxsta Zolee-t és Dopemant is. Úgy fogalmazott, hogy akkoriban együtt alakították a hazai rapéletet, és mindannyian ugyanazért dolgoztak: hogy a hip-hop minél több emberhez eljusson.

A TKO megalakulása mindent megváltoztatott

Ogli G arról is beszélt, hogy karrierjének egyik legfontosabb fordulópontja Kicsi Tysonhoz köthető. A közös érdeklődés és a zene szeretete végül oda vezetett, hogy megalapították a TKO nevű formációt.

A rapper szerint ez a korszak hihetetlen energiákat szabadított fel, és pillanatok alatt ismertté váltak a hazai underground világban. A klubok megteltek, a közönség pedig szinte őrjöngött a koncerteken.

Ogli G ma is tiszteli Ganxsta Zolee-t

Bár a régi nagy barátságok mára megváltoztak, Ogli G szerint a kölcsönös tisztelet továbbra is megmaradt közöttük. A rapper külön kiemelte Ganxsta Zolee-t, akiről elismerően beszélt.

Elmondása szerint elképesztőnek tartja, hogy Ganxsta Zolee hatvanévesen is olyan energiával van jelen a közösségi oldalakon és a színpadon, amit sok fiatal is megirigyelhetne.

Azt is hozzátette, hogy bár már nem beszélnek rendszeresen, továbbra is a barátjaként tekint rá, és rengeteg közös emléket őriz a múltból.

12 ezer ember előtt léptek fel együtt

Ogli G felidézte a legendás koncerteket is, ahol több ezer ember tombolt egyszerre a magyar gengszterrap előadóinak zenéjére.