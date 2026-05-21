Nagy bejelentést tett a TV2 – eldőlt Ördög Nóra jövője a csatornánál

Rengetegen örültek annak, amikor kiderült, hogy a Megasztár új évadát Ördög Nóra és Lékai-Kiss Ramóna vezeti majd. A forgatások azonban nem indultak teljes felállásban, mivel Ördög Nóra az Ázsia Expressz munkálatai miatt hosszabb ideig távol volt - írja a Bors.

Ördög Nóra visszatérése sok nézőnek okozott örömet - Fotó: Ladóczki Balázs

A TV2 CCO-ja, Fischer Gábor most bejelentette, hogy véget ért az Ázsia Expressz forgatása, így a műsorvezető már csatlakozott a Megasztár stábjához is. A nézők számára ez azért is jó hír, mert ismét együtt láthatják majd Ördög Nórát és Lékai-Kiss Ramónát a tehetségkutató új évadában. A csatorna által megosztott fotó alapján már közösen dolgoznak a válogatókon.

A műsorvezető az elmúlt időszakban az Ázsia Expressz forgatásán vett részt a világ másik felén, ezért nem tudott ott lenni a Megasztár első munkálatainál. A mostani bejelentés alapján azonban teljes lett a műsorvezetői csapat.