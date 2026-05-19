Palvin Barbi terhesen is szexibb, mint valaha – videó

Palvin Barbi a cannes-i filmfesztiválon is magára vonta a figyelmet, miután kiderült, hogy első gyermekét várja. A világhírű magyar modell férjével, Dylannel együtt szerepel a nyilvánosság előtt – írja a Bors.

Palvin Barbi férjével a cannes-i filmfesztiválon Fotó: OLIVIER BORDE / BESTIMAGE / 00755145

Palvin Barbi terhesen is elképesztően gyönyörű, a rajongók teljesen odavannak érte

Palvin Barbara várandóssága bejelentése óta egymás után kápráztatja el a rajongókat a cannes-i filmfesztiválon. A világhírű magyar modell férjével, Dylan Sprouse közösen jelentette be, hogy első gyermeküket várják, azóta pedig minden megjelenésük hatalmas figyelmet kap.

Palvin Barbi a filmfesztivál első napján egy világoskék Miu Miu ruhában jelent meg, amely sokak szerint nem véletlenül kapott babakék árnyalatot. A rajongók azonnal találgatni kezdtek, hogy a modell talán kisfiút várhat, bár ezt a sztárpár egyelőre nem erősítette meg.

A magyar modell másnap is lenyűgözte a közönséget. Ezúttal egy elegáns fekete-fehér összeállításban jelent meg, amelyet férje öltözékéhez igazított. A szett egyszerre volt visszafogott és látványos, miközben gömbölyödő pocakját is kiemelte.

Palvin Barbi ugyanakkor megmutatta azt is, hogy várandósan sem veszített semmit szexiségéből. Egy cannes-i partin vállvillantós fekete miniruhában jelent meg, amely egyszerre volt sejtelmes és dögös. A rajongók szerint a magyar modell talán még soha nem volt ennyire sugárzó és gyönyörű, mint most, kismamaként.

Ezekben a filmekben szerepelt a magyar modell

A magyar modell a filmek világába is belekóstolt eddigi karrierje során. Íme Palvin Barbara filmszerepei!