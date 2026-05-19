A plasztika megszállottja lett az X-faktor egykori sztárja – így néz ki most

Christopher Maloney 2026 májusában, Lengyelországban feküdt ismét kés alá, ezúttal a szeme környékén végeztek rajta műtétet. A plasztikai beavatkozás után az énekes az Instagramon figyelmeztette rajongóit: szerinte nagyon óvatosan kell bánni a botoxszal és a töltőanyagokkal – számolt be a BORS.

Plasztikai beavatkozás: felismerhetetlenné vált az X-Faktor egykori sztárja

Plasztikai beavatkozás után sokkolta a rajongókat

A 48 éves énekes több mint húsz szépészeti műtéten van túl, ezekre állítása szerint több mint 160 ezer fontot, vagyis körülbelül 74 millió forintot költött. Friss videóján sokan megijedtek az állapotától, sebésze azonban jelezte: a felvétel néhány órával a beavatkozás után készült, a duzzanat várhatóan elmúlik.

Internetes bántások miatt kezdte

Maloney azt mondta, az X-Faktor után rengeteg bántást kapott a külseje miatt: gúnyolták az orrát, és sértő megjegyzéseket tettek rá.

Később bevallotta, hogy testi diszmorfiával, szorongással és depresszióval küzd.

Az énekes ma már figyelmeztetni próbál másokat: hiába a sok műtét, a tükörben továbbra sem azt látja, amit szeretne.