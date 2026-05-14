Kétszer is kórházba került Poór Péter, komoly volt a baj

Poór Péter a Duna Családi kör című műsorában beszélt arról, hogy komoly megpróbáltatásokon ment keresztül az elmúlt időszakban – írja a Bors.

Poór Péter szerencsésebb volt, mint Fenyő Miki

„Nyáron lesznek előadások, de idén kevesebbet vállalok. Volt egy hosszú betegségem, amiből szerencsésen kimásztam. Én meggyógyultam, nem úgy, mint szegény Fenyő Miki barátom. Túléltem, pedig kétszer voltam kórházban. Egyszer kilenc napig, aztán hazaengedtek, és négy nap múlva a mentő vitt vissza, majd további tíz napot bent kellett töltenem” – árulta el az énekes.

A felépülése a kórházi kezelések után sem ment gyorsan, otthon még egy hónapig lábadozott.

Lekopogom, de most már jól vagyok, járhatok fellépni. Minden a régi”

– mondta Poór Péter, aki már ismét a fellépésekre készül.

Az énekes korábban arról is beszélt, hogy számára a család és az unokái jelentik a legnagyobb örömöt, még akkor is, ha ritkán tudnak találkozni, mivel több családtagja külföldön vagy az ország különböző részein él.

