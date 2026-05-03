Óriási pofont kapott Merz a németektől

Nem csak ön érzi így – elmondjuk, miért drágul jobban a dízel, mint a benzin

radics gigi

Radics Gigi kislánya ezt kérdezte, amikor megtudta, hogy anyukája sztár

Radics Gigi kislánya már tudja, hogy édesanyját rengetegen ismerik az országban. A Radics Gigi családjában történt aranyos pillanat akkor jött el, amikor Bella Szófia megkérdezte: mit jelent az, hogy valaki sztár?
Radics Gigi arról mesélt, hogyan szembesült kislánya, Bella Szófia azzal, hogy édesanyja országosan ismert énekesnő. Radics Gigi kislányának az óvodájában a szülők bemutathatták a foglalkozásukat, az énekesnő pedig párjával együtt néhány dalt is előadott a gyerekeknek.

Radics Gigi kislánya aranyos kérdést tett fel

Az óvodai bemutató után az egyik gyerek azt mondta Bellának, hogy az anyukája ismert ember. A kislány ezután otthon azt kérdezte édesanyjától: 

Mit jelent az, hogy valaki sztár?

Radics Gigi elmondta, hogy próbálta neki elmagyarázni az ismertség jelentését, hiszen Bella már a tévében is láthatta őt, például A Nagy Duettben.

Nem akarja mindenhova magával vinni

Az énekesnő néha elviszi kislányát a fellépéseire, de fontosnak tartja, hogy Bella normális, nyugodt gyerekkort élhessen. Igyekszik úgy alakítani a hétköznapokat, hogy délután érte tudjon menni, ha pedig nem sikerül, édesanyja segít neki.

Közben Radics Gigi szakmailag is aktív: május 8–9-én a Csabai Csülök Karneválon lép fel több ismert előadó mellett. Magánéletében is fontos időszakot él, hiszen vőlegényével, Mackó Mikivel akár még idén össze is házasodhatnak – számolt be a részletekről a BORS.

