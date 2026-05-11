Radics Gigi elárulta, miért dolgozik ennyit az új dalokon

2026 májusában a Borsnak beszélt Radics Gigi arról, hogy közel két éve dolgozik új albumán, amely a megszokottól eltérő zenei világot hozhat. Az énekesnő szerint az új dalokban főként a 80-as évek soul- és R&B-hangzása köszön majd vissza.

Radics Gigi új hangzással térne vissza

Gigi elárulta, hogy ennyit még soha nem dolgozott új dalokon, de úgy érzi, érdemes kiadni az elkészült anyagot. A rajongók így egyfajta zenei időutazásra számíthatnak tőle.

Az énekesnő a fesztiválokról is mesélt:

gyerekként lenyűgözte a Sziget hangulata, de saját bevallása szerint sosem volt igazán fesztiválozós típus.

Előadóként viszont több emlékezetes pillanatot is átélt, például Szakcsi Lakatos Bélával közös fellépését.

Amerikába is visszavágyik

Radics Gigi nyárra nem tervez hosszabb pihenést, de bízik benne, hogy az év második felében ismét eljuthat az Egyesült Államokba. Mint mondta, a jövőben szeretné, ha csak olyan dalokat énekelhetne, amelyeket igazán szeret.

