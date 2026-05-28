Schobert Norbi családját újabb csapás érte – egyszerre több betegséggel harcolnak

Nehéz időszakon van túl a Schobert család, de most biztató hírek érkeztek. Rubint Réka állapotáról Schobert Norbi beszélt, aki szerint felesége az utóbbi időben sokat erősödött.
Rubint Réka négy éve küzd daganatos betegségével, amelyről csak néhány hónappal ezelőtt beszéltek nyilvánosan.

Rubint Réka az utóbbi időszakban sokat erősödött
A család számára különösen nehéz időszak ez, hiszen Schobert Norbi édesanyja nemrég súlyos állapotba került, és cukorbetegsége miatt több műtéten is átesett. A fitneszguru szerint most egyszerre aggódnak az édesanya és Rubint Réka felépüléséért is.

Norbi a Borsnak azt mondta, hogy Réka állapota sokat javult, energikusabb lett, és lelkileg is stabilabbnak érzi magát. Ebben szerepet játszhat az is, hogy már nem titkolja betegségét a nyilvánosság előtt.

Rubint Réka nemrég a Napló című műsorban beszélt először nyíltan a rákkal vívott harcáról, és paróka nélkül is megmutatta magát. Haja időközben növekedésnek indult, amit már szőkére is festett.

A család montenegrói nyaralásáról készült legfrissebb fotókon a követők szerint is jóval kiegyensúlyozottabbnak és boldogabbnak tűnik. A rajongók és a család bízik abban, hogy hamarosan végleg maga mögött hagyhatja a betegséget.

Rubint Réka Norbinak: vagy te költözöl el, vagy én megyek el

Rubint Réka megrendítő részleteket árult el arról, hogyan élte meg családja a daganatos betegségével való szembenézést. A fitneszedző a TV2 Titkok Ramónával című műsorában beszélt arról, hogy férje, Schobert Norbi teljesen összeomlott, amikor kiderült a diagnózisa.

 

 

