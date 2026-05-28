Schobert Norbi családját újabb csapás érte – egyszerre több betegséggel harcolnak

Rubint Réka négy éve küzd daganatos betegségével, amelyről csak néhány hónappal ezelőtt beszéltek nyilvánosan.

Rubint Réka az utóbbi időszakban sokat erősödött

A család számára különösen nehéz időszak ez, hiszen Schobert Norbi édesanyja nemrég súlyos állapotba került, és cukorbetegsége miatt több műtéten is átesett. A fitneszguru szerint most egyszerre aggódnak az édesanya és Rubint Réka felépüléséért is.

Norbi a Borsnak azt mondta, hogy Réka állapota sokat javult, energikusabb lett, és lelkileg is stabilabbnak érzi magát. Ebben szerepet játszhat az is, hogy már nem titkolja betegségét a nyilvánosság előtt.

Rubint Réka nemrég a Napló című műsorban beszélt először nyíltan a rákkal vívott harcáról, és paróka nélkül is megmutatta magát. Haja időközben növekedésnek indult, amit már szőkére is festett.

A család montenegrói nyaralásáról készült legfrissebb fotókon a követők szerint is jóval kiegyensúlyozottabbnak és boldogabbnak tűnik. A rajongók és a család bízik abban, hogy hamarosan végleg maga mögött hagyhatja a betegséget.