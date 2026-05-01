Rubint Réka állapota: örömhír érkezett, már a haja is növekedésnek indult

A Rubint Réka egészségéért aggódók számára biztató jel, hogy a kezelések után látványos javulás indult el. A fitneszedző saját közösségi felületén beszélt arról, hogyan érzi magát, és milyen változásokat tapasztal.

Rubint Réka és Schobert Norbert

Milyen állapotban van most Rubint Réka?

A válasz egyértelműen pozitív: saját elmondása szerint jól érzi magát, és egyre erősebbnek érzi magát fizikailag és lelkileg is – írja a Bors. Az elmúlt időszak komoly önismereti folyamatot indított el benne, amelyet most másoknak is szeretne átadni.

Új tevékenységekbe kezdett, például meditációs és önismereti programokat is szervez, amelyekben saját tapasztalataira épít.

Mi az a jel, ami a leginkább a javulást mutatja?

Az egyik leglátványosabb változás, hogy a kemoterápia után már újra növekedésnek indult a haja, amit maga is örömmel osztott meg követőivel.

Bár jelenleg még kendőket visel, a változás számára egyértelmű jelzés arra, hogy jó irányba halad.