Őszintén vallott Rubint Réka Sebestyén Balázzsal való kapcsolatáról

2026 májusában került ismét reflektorfénybe Rubint Réka személyes küzdelme, miután nyíltan mesélt arról, hogyan változtatta meg a gondolkodását a betegsége. Rubint Réka szerint a gyógyulás nemcsak orvosi kezelésekből áll: legalább ennyire fontos a mentális egészség, a lelki stabilitás, az önismeret és az a biztonságos közeg, amelyben az ember valóban szembenézhet saját belső harcaival.
Rubint Réka új kapaszkodót talált
A fitneszedző elárulta, hogy több mint húsz éve jár légzésterápiára, de a betegsége után még mélyebben kezdett foglalkozni önmagával.
A fordulópontot részben Sebestyén Balázs hozta el számára.
Réka ugyanis Balázs podcastjeiben és előadásaiban hallott először komolyabban a Transzcendentális Meditációról, majd felvette vele a kapcsolatot. A műsorvezető segített neki megtalálni a megfelelő meditációs tanárt.
Sebestyén Balázs meglepő szerepet kapott
Rubint Réka szerint Balázs nem közvetlenül gyógyította őt, mégis fontos támaszt jelentett azzal, hogy hiteles szakembereket ajánlott neki. A szomatodráma módszerével is így ismerkedett meg, amely szerinte olyan mély lelki elakadásokat hozott felszínre, amelyekről korábban nem is tudott.
A családját is magával viszi ezen az úton
Réka azt is elárulta, hogy szemléletváltása a gyermekeire is hatással van. Norbika, Zalán és Lara is nyitottabbá váltak a meditációra és az önismereti módszerekre.
Úgy fogalmazott:
Mindig azt mondom, hogy a szülő a gyereke mentora. Amit látnak rajtunk, azt viszik tovább. Most azt látják, hogy anya egy olyan helyzetben van, amit rákbetegségnek hívnak, és mégis helytállok, és mindent megteszek a mentális egészségemért és ez rendkívül jó hatással van rám.
Rubint Réka története így nemcsak egy betegségről szól, hanem egy belső átalakulásról is. A fitneszlady ma már másképp tekint önmagára, a gyógyulásra és arra is, milyen példát szeretne mutatni a családjának.
