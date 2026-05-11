Őszintén vallott Rubint Réka Sebestyén Balázzsal való kapcsolatáról

Réka élete az elmúlt időszakban teljesen új irányt vett: a fitneszlady ma már nemcsak a testére, hanem a lelkére is tudatosan figyel. Rubint Réka őszintén beszélt arról, hogyan segített neki Sebestyén Balázs abban, hogy rátaláljon a meditációra és több önismereti módszerre.
2026 májusában került ismét reflektorfénybe Rubint Réka személyes küzdelme, miután nyíltan mesélt arról, hogyan változtatta meg a gondolkodását a betegsége. Rubint Réka szerint a gyógyulás nemcsak orvosi kezelésekből áll: legalább ennyire fontos a mentális egészség, a lelki stabilitás, az önismeret és az a biztonságos közeg, amelyben az ember valóban szembenézhet saját belső harcaival.

Rubint Réka új kapaszkodót talált

A fitneszedző elárulta, hogy több mint húsz éve jár légzésterápiára, de a betegsége után még mélyebben kezdett foglalkozni önmagával.

A fordulópontot részben Sebestyén Balázs hozta el számára. 

Réka ugyanis Balázs podcastjeiben és előadásaiban hallott először komolyabban a Transzcendentális Meditációról, majd felvette vele a kapcsolatot. A műsorvezető segített neki megtalálni a megfelelő meditációs tanárt.

Sebestyén Balázs meglepő szerepet kapott

Rubint Réka szerint Balázs nem közvetlenül gyógyította őt, mégis fontos támaszt jelentett azzal, hogy hiteles szakembereket ajánlott neki. A szomatodráma módszerével is így ismerkedett meg, amely szerinte olyan mély lelki elakadásokat hozott felszínre, amelyekről korábban nem is tudott.

A családját is magával viszi ezen az úton

Réka azt is elárulta, hogy szemléletváltása a gyermekeire is hatással van. Norbika, Zalán és Lara is nyitottabbá váltak a meditációra és az önismereti módszerekre.

Úgy fogalmazott: 

Mindig azt mondom, hogy a szülő a gyereke mentora. Amit látnak rajtunk, azt viszik tovább. Most azt látják, hogy anya egy olyan helyzetben van, amit rákbetegségnek hívnak, és mégis helytállok, és mindent megteszek a mentális egészségemért és ez rendkívül jó hatással van rám. 

Rubint Réka története így nemcsak egy betegségről szól, hanem egy belső átalakulásról is. A fitneszlady ma már másképp tekint önmagára, a gyógyulásra és arra is, milyen példát szeretne mutatni a családjának.

A változás történetét és Réka vallomását a BORS oldalán olvashatja.

