Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Véget értek a találgatások: pont került Dudás Miklós halálának ügyére

Ezt látnia kell!

Sokkot kaptak a tudósok: kiderült, mi volt a 3I/ATLAS rejtélyes szállítmánya

sárközi ákos

Sárközi Ákos menzán kezdte, ma már Michelin-csillagos séf

18 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Sárközi Ákos ma már az ország egyik legismertebb séfje, de a sikerig vezető útja korántsem volt egyszerű. Sárközi Ákos éveken át menzán dolgozott, mielőtt Magyarország egyik rangos éttermében kapott komoly lehetőséget.
Link másolása
Vágólapra másolva!
sárközi ákosMichelin-csillagséf

Sárközi Ákos pályája kezdetéről és nehézségeiről beszélt Lakatos Levente műsorában. A Konyhafőnökből is ismert sztárséf őszintén mesélt arról, hogyan jutott el az üzemi konyhától a Michelin-csillagos séf elismerésig.

Sárközi Ákos
Sárközi Ákos
Fotó: Szabolcs László / Bors

Menzáról indult Sárközi Ákos karrierje

A séf elárulta, hogy öt évig dolgozott egy irodaház menzáján, mielőtt úgy döntött, kipróbálná magát egy szállodai vagy magasabb színvonalú éttermi konyhán. Így emlékezett vissza a váltásra:

Mindenhova elküldtem az önéletrajzomat és kaptam egy levelet az Alabárdos étteremtől. Éppen sous séfet kerestek és hirtelen köpni-nyelni nem tudtam. Már akkor is bent volt Magyarország legjobb tíz-húsz étterme között ez a hely.

Nem volt mindig könnyű a mentorokkal

A séf azt is bevallotta, hogy fiatalon nehezen viselte, ha valaki megmondta neki, hogyan kellene dolgoznia. Első mentorával nem volt köztük felhőtlen a viszony, de szakmailag rengeteget tanult tőle.

Később beláttam, hogy mennyi segítséget kaptam tőle és bocsánatot kértem, hogy fiatal titánként harcoltam ellene

– mondta el Sárközi Ákos.

A semmiből jutott a csúcsra

Ákos története jól mutatja, hogy a gasztronómiai siker mögött rengeteg munka, kitartás és tanulás áll. A séf végül 2014-ben Michelin-csillagot szerzett, nevét pedig azóta nemcsak a szakma, hanem a televíziónézők is jól ismerik.

Sárközi Ákos teljes beszámolóját a BORS oldalán olvashatja.

Ez is érdekelheti:

Rács mögé kerülhet a díjnyertes séf – gyilkossággal vádolják

Egy amerikai egyetemen történt tragikus eset miatt indult büntetőeljárás egy ismert séf ellen. A gyilkosság egy egyetemi szállodai szobában történt, az ügy részletei jelenleg is vizsgálat alatt állnak.

Rá sem ismerni: így él ma a '90-es évek szívtiprója

A 90-es évek egyik nagy tinisztárja ma már egészen más életet él, távol a reflektorfénytől. John Hendy neve egykor az East 17 rajongóinak jelentett mindent, ma viszont a volt popsztár már tetőfedőként dolgozik Londonban.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!