Sárközi Ákos menzán kezdte, ma már Michelin-csillagos séf

Sárközi Ákos pályája kezdetéről és nehézségeiről beszélt Lakatos Levente műsorában. A Konyhafőnökből is ismert sztárséf őszintén mesélt arról, hogyan jutott el az üzemi konyhától a Michelin-csillagos séf elismerésig.
Menzáról indult Sárközi Ákos karrierje
A séf elárulta, hogy öt évig dolgozott egy irodaház menzáján, mielőtt úgy döntött, kipróbálná magát egy szállodai vagy magasabb színvonalú éttermi konyhán. Így emlékezett vissza a váltásra:
Mindenhova elküldtem az önéletrajzomat és kaptam egy levelet az Alabárdos étteremtől. Éppen sous séfet kerestek és hirtelen köpni-nyelni nem tudtam. Már akkor is bent volt Magyarország legjobb tíz-húsz étterme között ez a hely.
Nem volt mindig könnyű a mentorokkal
A séf azt is bevallotta, hogy fiatalon nehezen viselte, ha valaki megmondta neki, hogyan kellene dolgoznia. Első mentorával nem volt köztük felhőtlen a viszony, de szakmailag rengeteget tanult tőle.
Később beláttam, hogy mennyi segítséget kaptam tőle és bocsánatot kértem, hogy fiatal titánként harcoltam ellene
– mondta el Sárközi Ákos.
A semmiből jutott a csúcsra
Ákos története jól mutatja, hogy a gasztronómiai siker mögött rengeteg munka, kitartás és tanulás áll. A séf végül 2014-ben Michelin-csillagot szerzett, nevét pedig azóta nemcsak a szakma, hanem a televíziónézők is jól ismerik.
Sárközi Ákos teljes beszámolóját a BORS oldalán olvashatja.
Ez is érdekelheti:
Rács mögé kerülhet a díjnyertes séf – gyilkossággal vádolják
Egy amerikai egyetemen történt tragikus eset miatt indult büntetőeljárás egy ismert séf ellen. A gyilkosság egy egyetemi szállodai szobában történt, az ügy részletei jelenleg is vizsgálat alatt állnak.
Rá sem ismerni: így él ma a '90-es évek szívtiprója
A 90-es évek egyik nagy tinisztárja ma már egészen más életet él, távol a reflektorfénytől. John Hendy neve egykor az East 17 rajongóinak jelentett mindent, ma viszont a volt popsztár már tetőfedőként dolgozik Londonban.