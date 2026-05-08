Sárközi Ákos menzán kezdte, ma már Michelin-csillagos séf

Sárközi Ákos pályája kezdetéről és nehézségeiről beszélt Lakatos Levente műsorában. A Konyhafőnökből is ismert sztárséf őszintén mesélt arról, hogyan jutott el az üzemi konyhától a Michelin-csillagos séf elismerésig.

Menzáról indult Sárközi Ákos karrierje

A séf elárulta, hogy öt évig dolgozott egy irodaház menzáján, mielőtt úgy döntött, kipróbálná magát egy szállodai vagy magasabb színvonalú éttermi konyhán. Így emlékezett vissza a váltásra:

Mindenhova elküldtem az önéletrajzomat és kaptam egy levelet az Alabárdos étteremtől. Éppen sous séfet kerestek és hirtelen köpni-nyelni nem tudtam. Már akkor is bent volt Magyarország legjobb tíz-húsz étterme között ez a hely.

Nem volt mindig könnyű a mentorokkal

A séf azt is bevallotta, hogy fiatalon nehezen viselte, ha valaki megmondta neki, hogyan kellene dolgoznia. Első mentorával nem volt köztük felhőtlen a viszony, de szakmailag rengeteget tanult tőle.

Később beláttam, hogy mennyi segítséget kaptam tőle és bocsánatot kértem, hogy fiatal titánként harcoltam ellene

– mondta el Sárközi Ákos.

A semmiből jutott a csúcsra

Ákos története jól mutatja, hogy a gasztronómiai siker mögött rengeteg munka, kitartás és tanulás áll. A séf végül 2014-ben Michelin-csillagot szerzett, nevét pedig azóta nemcsak a szakma, hanem a televíziónézők is jól ismerik.

