Árpa Attila összetört, Liptai Claudia szívszorító sorokkal emlékezett – így búcsúznak a sztárok Scherer Pétertől

A szomorú hírt 2026. május 19-én, kedden jelentette be a Nézőművészeti Kft., amelynek Scherer Péter is tagja volt. Scherer Péter halálának okát egyelőre nem hozták nyilvánosságra, a bejelentés után azonban sorra érkeztek a búcsúüzenetek a magyar sztárvilágból – számolt be a BORS.

Scherer Péter színművész 2011 februárjában

Scherer Péter halála megrázta a kollégáit

A Nézőművészeti Kft. rövid, szívszorító üzenetben búcsúzott a színésztől:

Scherer Péter barátunk ma délelőtt örökre elaludt! Nyugodj békében Pepe! Álmodj szépet!

Liptai Claudia arról írt, hogy nehezen hiszi el a történteket, hiszen nemrég még együtt beszélgettek a Centrál Színházban.

Megható sorokkal búcsúztak tőle

Barnai Judie így emlékezett közösségi oldalán:

Petii úgy volt, idén is együtt forgatunk. Annyira vicces, kedves ember voltál! Isten veled.

Árpa Attila és több ismert kolléga is közösségi oldalán emlékezett meg róla. Árpa Attilát különösen mélyen érintette a hír, hiszen Scherer Péterrel az Argo forgatásán is együtt dolgozott.

Mindenki Pepéje volt

Scherer Péter a magyar film és színház meghatározó alakja volt, akit sokan közvetlensége, humora és különleges személyisége miatt szerettek. A kollégák szerint nemcsak nagyszerű művészt, hanem igaz barátot is elveszítettek.