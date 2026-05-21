Soha nem tudta megbocsátani magának: fájdalmas titkot vitt magával Scherer Péter

Scherer Péter a nyilvánosság előtt ritkán beszélt személyes fájdalmáról, pedig családját már több mint egy évtizede árnyékolta be a gyász. Bátyja körülbelül 11 évvel ezelőtt vesztette életét egy autóbalesetben, a színész pedig később őszintén vallott arról, hogy rengeteg bűntudat maradt benne – írja a Bors.

„Sok tekintetben lelkiismeret-furdalásom van különben vele kapcsolatban.

Mondjuk úgy, finoman fogalmazva, hogy ha ma, ott újrajátszhatnánk egy-két dolgot, egy-két eseményt vagy egy-két beszélgetést, hülyéskedős estét, akkor azt szerintem már máshogy csinálnám” – vallotta be egy korábbi interjúban a napokban elhunyt Scherer Péter.

A színész úgy érezte, sokszor túlságosan versengő volt testvérével, amit később nagyon megbánt.

Már megértettem valamit, azt, hogy nem kell mindig győzni

– fogalmazott korábban.

Scherer Péter a fájdalmát a színházban is próbálta feldolgozni. A Nézőművészeti Kft. egyik ismert előadása, a Testvérest is ebből a személyes tragédiából született.

64 éves korában elhunyt Scherer Péter Jászai Mari-díjas színművész, a magyar színház- és filmművészet egyik legismertebb és legsokoldalúbb karakterszínésze. Scherer Péter emlékére kedd este virrasztást tartottak, amin hatalmas tömeg tette tiszteletét. A virrasztásról készült képeket megtekintheti az Origo oldalán.

Megrendítő bejegyzést tett közzé Mucsi Zoltán a közösségi oldalán. Scherer Péter halála után színésztársa és barátja fájdalmas sorokkal búcsúzik tőle.

„Drága Barátom, nem fog a nap ugyan úgy sütni, mint eddig. Már hiányzol! Fent találkozunk, mert tudom, hogy ott vagy. Scherer Péter méltósággal viselt hosszan tartó betegség után ma délelőtt végleg elaludt. Nyugodj békében drága Pepe!” – írta közösségi oldalán a pályatárs.