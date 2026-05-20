Könnyek és mécsesek: szívszorító jelenetek Scherer Péter virrasztásán

Scherer Péter Jászai Mari-díjas színművész halála után rajongók, kollégák és tisztelői százai gyűltek össze kedden este, hogy mécsesekkel és csendes virrasztással emlékezzenek rá – írja a Bors.

Scherer Péter színművész 2011 februárjában

Scherer Péter halálhíre gyorsan elterjedt a médiában és a közösségi oldalakon. Pályatársak, rajongók és barátok százai búcsúznak a különleges humoráról és ikonikus alakításairól ismert színésztől. Többen még mindig képtelenek feldolgozni a veszteséget.

„Pepe! Pár hete az öltözőben, fogtuk egymás kezét és nem ezt beszéltük meg! Nem ezt ígérted! Bohóc filmes férjem, mindig váltunk… De mindig nagyon szerettük egymást! Most is csak viccből válunk! Nem tudok másképp… Nem…” – írta Balsai Móni.

Hujber Ferenc a közösségi oldalán őszinte és fájdalmas sorokkal reagált a veszteségre: „ B*ssza meg az a jó k**a élet! Majd leírják szépen mások.. Ég veled, Peti!”

Mécsesekkel és csenddel búcsúztak Scherer Pétertől

Kedden este a budapesti XI. kerületben szervezett virrasztáson rengetegen jelentek meg, hogy közösen emlékezzenek Scherer Péterre. A résztvevők mécseseket gyújtottak, virágokat helyeztek el, és csendben rótták le tiszteletüket a legendás színművész előtt. A virrasztásról készült fotókat megtekintheti a Bors oldalán.

Két hete még nevetett és tervekről beszélt – ez Scherer Péter egyik utolsó videója

Két hete Scherer Péter a Gerbeaud Kult rendezvénysorozatra készült, amikor találkoztak vele a Gerbeaud kávéház teraszán. Bár jókedvűnek tűnt, már akkor is hallani lehetett, hogy alig van hangja, és csak suttogva tud beszélni. A felvételt megtekintheti az Origo oldalán.

Szívszorító sorokkal búcsúzik Mucsi Zoltán Scherer Pétertől

Megrendítő bejegyzést tett közzé Mucsi Zoltán a közösségi oldalán. Scherer Péter halála után színésztársa és barátja fájdalmas sorokkal búcsúzik tőle.

„Drága Barátom, nem fog a nap ugyan úgy sütni, mint eddig. Már hiányzol! Fent találkozunk, mert tudom, hogy ott vagy. Scherer Péter méltósággal viselt hosszan tartó betegség után ma délelőtt végleg elaludt. Nyugodj békében drága Pepe!” – írta közösségi oldalán a pályatárs.