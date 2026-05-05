Schóbert Lara tiszta vizet öntött a pohárba – szerelmi életéről vallott

Schóbert Lara párja régóta foglalkoztatja a rajongókat, ám a fiatal influenszer következetesen kerüli, hogy részleteket osszon meg kapcsolatáról.

Rubint Réka lánya, Schóbert Lara Instagram-sztoriban válaszolt követői kérdéseire

Schóbert Lara Instagram-oldalán tartott kérdezz-felelek során most is egyértelművé tette: a magánéletét nem szeretné kirakatba tenni, még akkor sem, ha ez sokakat érdekel - írja a Bors.

Van-e párja Schóbert Larának?

A kérdésre ezúttal sem érkezett konkrét válasz. Schóbert Lara nem árulta el, hogy jelenleg kapcsolatban él-e, vagy szingli. A válasza alapján tudatosan kerüli ezt a témát, és nem kívánja megosztani a nyilvánossággal, hogy van-e párja. A követők kérésére, miszerint mutassa meg a barátját, röviden csak annyit reagált: ha lesz férje, talán akkor megosztja, de még ez sem biztos.

Miért titkolja magánéletét Schóbert Lara?

Schóbert Lara döntése mögött több ok is állhat. Korábbi tapasztalatai alapján a nyilvánosság sokszor túlzott érdeklődést mutatott a kapcsolatai iránt, ami kellemetlen helyzeteket is eredményezett. Emellett tudatosan szeretné elválasztani a magánéletét a nyilvános szerepléseitől. A fiatal influenszer számára fontos, hogy ne a párkapcsolata határozza meg a róla kialakult képet, hanem a saját teljesítménye és munkája.