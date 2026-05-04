Kétségbe vonták Rubint Réka betegségét – Schóbert Lara nem hagyta szó nélkül

Durva kommentháború alakult ki Rubint Réka betegsége körül, miután egy hozzászóló kétségbe vonta az állapotát. A fitneszedző korábban maga beszélt arról, hogy évek óta küzd a betegséggel, amelyet 2022-ben diagnosztizáltak nála. A bántó megjegyzésekre lánya, Schóbert Lara reagált, aki nem hagyta szó nélkül a támadást.
Rubint Réka lánya, Schóbert Lara azt is hangsúlyozta, hogy nem érti, miért kell ilyen hangnemben beszélni másokról, különösen egy ilyen érzékeny témában – írja a Bors.

Schóbert Lara (balra) és édesanyja, Rubint Réka – Fotó: TV2
Schóbert Lara nem hagyta szó nélkül

„Sajnos kedves Angéla... tényleg beteg. Bárcsak igazad lehetne”

A kommentelő később azzal indokolta szavait, hogy saját családi tragédiát élt át, ám Lara erre is reagált, együttérzését kifejezve, ugyanakkor kiállva édesanyja mellett.

Részvétem! Bízom benne, hogy Anyukám pozitivitásával nem járunk így. Ő nem szeretné temetni magát online előre. Szeretne meggyógyulni és mindent megtesz érte. Ámen!”

Rubint Réka az utóbbi időben többször beszélt állapotáról, és hangsúlyozta: a családja támogatása ad neki erőt a mindennapokban. A történtek ugyanakkor jól mutatják, hogy a közösségi médiában egyre gyakoribbak a személyeskedő, bántó megnyilvánulások, amelyek nemcsak az érintetteket, hanem a családjukat is megviselhetik.

Rubint Réka örömhírt osztott meg a kezelések után

Újabb megható hírt osztott meg követőivel a betegsége után a fitneszlady. Rubint Réka élete most reményteli fordulatot vett: a kezelések után elkezdett visszanőni a haja.

Súlyosabb a helyzet, mint hittük: rákkal küzd Rubint Réka, most mindent bevallott

Hónapok óta találgatják a követők, mi történhetett a fitneszedző körül. Rubint Réka most először áll kamerák elé, és a Naplóban beszél a mögötte álló megterhelő időszakról.

 

