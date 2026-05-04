Kétségbe vonták Rubint Réka betegségét – Schóbert Lara nem hagyta szó nélkül

Rubint Réka lánya, Schóbert Lara azt is hangsúlyozta, hogy nem érti, miért kell ilyen hangnemben beszélni másokról, különösen egy ilyen érzékeny témában – írja a Bors.

Schóbert Lara (balra) és édesanyja, Rubint Réka

Fotó: TV2

Schóbert Lara nem hagyta szó nélkül

„Sajnos kedves Angéla... tényleg beteg. Bárcsak igazad lehetne”

A kommentelő később azzal indokolta szavait, hogy saját családi tragédiát élt át, ám Lara erre is reagált, együttérzését kifejezve, ugyanakkor kiállva édesanyja mellett.

Részvétem! Bízom benne, hogy Anyukám pozitivitásával nem járunk így. Ő nem szeretné temetni magát online előre. Szeretne meggyógyulni és mindent megtesz érte. Ámen!”

Rubint Réka az utóbbi időben többször beszélt állapotáról, és hangsúlyozta: a családja támogatása ad neki erőt a mindennapokban. A történtek ugyanakkor jól mutatják, hogy a közösségi médiában egyre gyakoribbak a személyeskedő, bántó megnyilvánulások, amelyek nemcsak az érintetteket, hanem a családjukat is megviselhetik.

