Bajba került Schumacher Vanda Rióban – követőitől kér segítséget

Schumacher Vanda Instagram-oldaláról derült ki, hogy a műsorvezetőként is ismert influencer hazafelé tartva lekéste a csatlakozását, ezért Rio de Janeiróban kellett maradnia. Az általa megosztott bejegyzés szerint a helyzetet tovább nehezíti, hogy egyre több járatot törölnek kerozinhiány miatt, így egyelőre nem látja pontosan, mikor tud továbbutazni.

Fotó: Ki vagy te valójában? - Podcast / YouTube / Képkivágás

Vanda azt is elárulta, hogy szívesen megnézné Riót, de egyedül nem érzi teljesen biztonságosnak a városnézést. Közösségi oldalára csak ennyit írt:

Van bárki, aki itt van Rio-ban? Nagyon megnézném a várost, de egyedül kicsit parának tartom, és nem akarom, hogy történjen bármi, mert akkor tényleg nem jutok haza. De bízom a sorsban, hogy ide kellett keverednem szóval még jó is lehet.

