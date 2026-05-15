Bajba került Schumacher Vanda Rióban – követőitől kér segítséget

Schumacher Vanda Instagram-oldaláról derült ki, hogy a műsorvezetőként is ismert influencer hazafelé tartva lekéste a csatlakozását, ezért Rio de Janeiróban kellett maradnia. Az általa megosztott bejegyzés szerint a helyzetet tovább nehezíti, hogy egyre több járatot törölnek kerozinhiány miatt, így egyelőre nem látja pontosan, mikor tud továbbutazni.
Schumacher Vanda Brazíliában ragadt
Vanda azt is elárulta, hogy szívesen megnézné Riót, de egyedül nem érzi teljesen biztonságosnak a városnézést. Közösségi oldalára csak ennyit írt:
Van bárki, aki itt van Rio-ban? Nagyon megnézném a várost, de egyedül kicsit parának tartom, és nem akarom, hogy történjen bármi, mert akkor tényleg nem jutok haza. De bízom a sorsban, hogy ide kellett keverednem szóval még jó is lehet.
