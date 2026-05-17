Óriási örömhír: babát vár a Dancing with the Stars gyönyörű sztárja

Hatalmas örömhírt osztott meg követőivel Stana Alexandra. A „Stana Alexandra gyermeket vár” bejelentés percek alatt végigsöpört a közösségi médián, a rajongók pedig azonnal gratulációk özönével árasztották el a népszerű táncosnőt – írja a Bors.
Stana Alexandra babahíre pillanatok alatt felrobbantotta az internetet
A Dancing with the Stars sztárja az elmúlt években rengeteg néző kedvencévé vált, hiszen olyan ismert partnerekkel szerepelt együtt, mint Marics Peti vagy Kucsera Gábor. Nemrég Galambos Lajossal tűnt fel A Nagy Duett színpadán is, bár a páros számára gyorsan véget ért a verseny.
Most azonban minden eddiginél boldogabb időszak következik az életében, ugyanis első gyermekét várja. A közösségi oldalára feltöltött posztban ultrahangképeket is megmutatott, a megható sorok pedig azonnal megérintették a követőit.
A táncosnő a következő üzenettel jelentette be az örömhírt:
„A legnagyobb és egyben legapróbb ajándék! Anya és Apa nagyon vár Téged!”
A kommentelők szerint sugárzik a boldogságtól, sokan pedig már azt találgatják, hogy kisfiú vagy kislány érkezhet-e a családba. Bár ezt egyelőre nem árulták el, a rajongók szerint a fotón látható apró rózsaszín részlet akár árulkodó is lehet.
Az azonban biztos, hogy Stana Alexandra életének egyik legszebb időszaka kezdődött el, követői pedig izgatottan várják a további híreket.
Ide kattintva nézheti meg Stana Alexandra megható bejelentő videóját, amelyben titokzatos párja is feltűnik.
Stana Alexandra egy híresség oldalán tündököl
A reflektorfény újra ráirányult, de most egészen más oldalát mutatta meg a közönségnek. Stana Alexandra visszatér, de nem akármilyen szerepben: a tánc helyett ezúttal mikrofont ragadott.
Stana Alexandra öt év után otthagyhatja a Dancing with the Starst
A fiatal táncosnő elérkezettnek látta az időt arra, hogy új kihívások után nézzen.