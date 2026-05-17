Óriási örömhír: babát vár a Dancing with the Stars gyönyörű sztárja

Hatalmas örömhírt osztott meg követőivel Stana Alexandra. A „Stana Alexandra gyermeket vár” bejelentés percek alatt végigsöpört a közösségi médián, a rajongók pedig azonnal gratulációk özönével árasztották el a népszerű táncosnőt – írja a Bors.

Stana Alexandra babát vár, a rajongók azonnal elárasztották gratulációkkal – Fotó: MW Bulvár

Stana Alexandra babahíre pillanatok alatt felrobbantotta az internetet

A Dancing with the Stars sztárja az elmúlt években rengeteg néző kedvencévé vált, hiszen olyan ismert partnerekkel szerepelt együtt, mint Marics Peti vagy Kucsera Gábor. Nemrég Galambos Lajossal tűnt fel A Nagy Duett színpadán is, bár a páros számára gyorsan véget ért a verseny.

Most azonban minden eddiginél boldogabb időszak következik az életében, ugyanis első gyermekét várja. A közösségi oldalára feltöltött posztban ultrahangképeket is megmutatott, a megható sorok pedig azonnal megérintették a követőit.

A táncosnő a következő üzenettel jelentette be az örömhírt:

„A legnagyobb és egyben legapróbb ajándék! Anya és Apa nagyon vár Téged!”

A kommentelők szerint sugárzik a boldogságtól, sokan pedig már azt találgatják, hogy kisfiú vagy kislány érkezhet-e a családba. Bár ezt egyelőre nem árulták el, a rajongók szerint a fotón látható apró rózsaszín részlet akár árulkodó is lehet.

Az azonban biztos, hogy Stana Alexandra életének egyik legszebb időszaka kezdődött el, követői pedig izgatottan várják a további híreket.

Stana Alexandra megható bejelentő videóját, amelyben titokzatos párja is feltűnik.

