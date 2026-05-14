Hatalmas a boldogság: újabb baba érkezhet Szabó Zsófi családjába

Újabb megható hír látott napvilágot Szabó Zsófi családjáról, miután nemrég kiderült: a műsorvezető várandós, és titokban férjhez ment szír kedveséhez, Bassam Abou Watfához.
Szabó Zsófi családja duzzad az örömtől
Szabó Zsófi életében kezdődő új fejezet már önmagában hatalmas öröm, ám a BORS értesülései szerint a családban nem ő az egyetlen, aki babát várhat:
öccse, Gyula is hamarosan édesapa lehet.
Nagynéni is lehet a műsorvezető
A hírek szerint Zsófi szerettei örömmel fogadták választottját, és amikor Bassam Budapesten tartózkodik, rendszeresek a közös családi programok. Most pedig úgy tűnik, még szorosabbra fűzheti a családi boldogságot a dupla gyermekáldás. Ha az értesülések igazak,
Szabó Zsófi nemcsak második gyermekét várhatja, hanem nagynéniként is új szerepbe léphet,
miközben a Szabó család életében igazán különleges időszak kezdődik.
Sokáig úgy tűnt, hogy minden a tervek szerint halad, ám most váratlan fordulat árnyékolta be a műsorvezető nagy napja körüli készülődést. Gelencsér Tímea két hónap után tért haza Dominikáról, ahol az Exatlon Hungary forgatásán dolgozott, ez az idő túl hosszú volt és sokmindenre ráébresztette.
Hetek óta találgatták a rajongók, mi történhetett a fiatal influenszerpár kapcsolatában. Mészáros Bende most először beszélt arról, milyen problémák nehezedtek rájuk, és miért érezték úgy, hogy külön kell folytatniuk.