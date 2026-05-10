Szabó Zsófi babát vár, de egy nagy kérdésre nincs válasz

Szabó Zsófi második gyermekét várja, közben egyre többeket érdekel, hogy ki a párja

Szabó Zsófi második gyermekét várja, közben egyre többeket érdekel, hogy ki a párja

Szabó Zsófi második gyermeke

Szabó Zsófi újra felrobbantotta az internetet, amikor bejelentette, hogy második gyermekét várja. A műsorvezető várandóssága azért okozott ekkora meglepetést, mert az elmúlt években szinte teljesen elzárta a nyilvánosság elől a magánéletét, így jelenlegi párjáról semmit sem tudni.

A csinos műsorvezető már fiatalon reflektorfénybe került. Szabó Gyula lányaként hamar ismert lett, később pedig a zeneiparban és a színészetben is feltűnt. A kíváncsiság azonban mindig együtt járt a karrierjével, ezért az évek során egyre óvatosabban kezelte a szerelmi életét.

Szabó Zsófi párjai és magánélete

Szabó Zsófi első nyilvánosan felvállalt kapcsolata Berki Krisztiánnal volt 2012-ben. A románc azonban mindössze néhány hónapig tartott. Később Baronits Gáborral is hírbe hozták, de az a kapcsolat sem tartott sokáig – szedte össze a Bors.

Az igazi fordulatot Kis Zsolt érkezése hozta. A vállalkozóval 2015-ben ismerkedtek meg, kapcsolatuk gyorsan komolyra fordult, 2016-ban összeházasodtak, majd megszületett közös gyermekük, Mendel. A házasság végül öt év után ért véget.

A válás után Zsófi Shane Tusuppal alkotott egy párt, kapcsolatuk odáig jutott, hogy az eljegyzésre is sor került. Az esküvő azonban elmaradt, 2022-ben szakítottak.

Azóta Szabó Zsófi teljes titokban tartja jelenlegi kapcsolatát. Bár többször felmerült egy külföldi üzletember neve, hivatalosan semmit sem erősített meg. Követőit most leginkább az foglalkoztatja, ki lehet a második gyermekének az édesapja.

