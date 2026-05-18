Nagy a baj, Szabó Zsófi váratlan dolgot jelentett be a terhességéről

A hírek szerint Szabó Zsófi egy tehetős szír üzletember oldalán találta meg a boldogságot, kapcsolatukat pedig már házasság is megerősítette. A pár most közös gyermekük érkezésére készül, miközben a műsorvezető várandósságát az orvosok fokozott figyelemmel követik - írja a Blikk.

Szabó Zsófi kora miatt veszélyeztetett terhesnek minősül.

Szabó Zsófiért aggódnak a rajongók

A televíziós személyiség ugyanis veszélyeztetett terhesnek számít. Ennek egyik oka az életkora, mivel a 35 év feletti kismamákat automatikusan ebbe a kategóriába sorolják. Emellett évek óta inzulinrezisztenciával küzd, ami a várandósság idején különösen nagy odafigyelést igényel. Szabó Zsófi számára nem új ez a kihívás: több mint egy évtizede diagnosztizálták nála az anyagcserezavart, amely korábban a gyermekvállalást is megnehezítette számára. Első fia, Mendel születése előtt komoly életmódváltáson ment keresztül, szigorú diétával és orvosi segítséggel sikerült javítania állapotán. Korábban nyíltan beszélt arról is, hogy fia születése után a rendszeres mozgás és az egészséges étrend háttérbe szorult, emiatt a betegsége ismét visszatért.

A műsorvezető azonban eltökélt abban, hogy újra tünetmentessé váljon, és tudatos életmóddal mindent megtesz egészsége megőrzéséért.

A sajtóértesülések szerint férje mindenben támogatja a várandósság alatt: elkíséri az orvosi vizsgálatokra, és igyekszik nyugodt, kiegyensúlyozott környezetet biztosítani számára. A pár a lehető legnagyobb odafigyeléssel készül a baba érkezésére.

Bár a terhesség fokozott odafigyelést kíván, Szabó Zsófi pozitívan és bizakodva tekint a jövőbe. Célja, hogy egészségesen és kiegyensúlyozottan élje meg ezt az időszakot, miközben minden támogatást megkap családjától és orvosaitól. Korábban az Origo beszámolt arról, hogy apró részlet buktathatta le Szabó Zsófi babájának nemét.