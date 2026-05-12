Kiderült, miért szakított A Nagy Ő szerelmespárja

Van olyan, hogy az emberek járnak egy ideig, és aztán már nem járnak, mert azt érzik, hogy máshogy fog továbbmenni az életük – mondta a szakításról Stohl András a TV2 Titkok Ramónával című műsorában. Kriszta azt mondta, túl sok volt az elvárás, ami egy idő után már teher lett. Mint mondta, mindenki András hollétét firtatta, miért nincs mellette, vagy az adott szituációban, amiből neki egy idő után már elege lett. A szerelmespár így külön folytatja útját.

Szakított A Nagy Ő szerelmespárja

A páros végül Stohl otthonában, a konyhában mondta ki egymásnak az igazságot arról, hogy szeretnék lezárni a kapcsolatot.

Ez egy kölcsönös döntés volt, amivel Kriszta is maradéktalanul egyetértett.

Én azt láttam, hogy András egyáltalán nem tart ott, hogy valakit befogadjon a lakásába és a szívébe. Úgy érzem, hogy adtam azért teret, de én az a típus vagyok, hogy amikor megérik bennem, hogy el kell valamit engedni, akkor én azt eldöntöttem. Megérett bennem, hogy nem adja azt, amit én keresek. Éreztem, hogy hiába vagyok ott vele. Ő nem velem van – magyarázta Kriszta, aki ezek után elmondta, hogy nem vágna bele újra A Nagy Ő-be a műsor utáni történések miatt. A 40 feletti párkeresőknek pedig azt tanácsolta:

Legyenek elővigyázatosak, és csak oda kopogtassanak be, ahol nyílik ajtó.

Stohl újra végigcsinálná az egészet, hiszen neki valójában egy terápia is volt a társkereső műsor a válása után. Ezzel kapcsolatban nyíltan vállalta, hogy még nincs túl a válásán exfeleségével, Vicával – mondta a műsorban. (Blikk)