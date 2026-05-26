Szinte felismerhetetlen lett Szűcs Judith: drámai részleteket árult el legnehezebb időszakáról

Komoly megpróbáltatásokon ment keresztül az elmúlt években Szűcs Judith, aki most őszintén beszélt arról, milyen mélypontokat kellett átélnie. Az énekesnő súlyos betegségekkel, magánéleti csalódásokkal és lelki terhekkel nézett szembe, mára azonban újra kiegyensúlyozottnak és energikusnak érzi magát – írja a Bors.

Az énekesnő elárulta, hogy a koronavírus-járvány idején három rosszindulatú daganatot diagnosztizáltak nála. A kezelések és a műtétek idején ráadásul szinte teljesen egyedül kellett helytállnia.

A nehézségek azonban itt nem értek véget: később életveszélyes állapotba került a magas cukorszintje miatt, ami miatt sürgősségi ellátásra szorult.

„Nem jókedvemben fogytam le. 62 kilóról 53 kiló lettem... Nem volt nagy kedvem 53 kilónak lenni”

– mondta a fizikai és lelki megpróbáltatásokra utalva.

A betegségek mellett a magánéletében is komoly törések érték. Egy hosszú, 16 évig tartó kapcsolata is véget ért, emellett édesanyja elvesztése is mély nyomot hagyott benne. Erről bővebben a Bors oldalán olvashat.

