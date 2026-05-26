Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Szürreális jelenet: Magyar Péter odament Gulyás Gergelyhez veszekedni a parlamentben

Durva

Kirobbant a botrány: több mint száz iskola és óvoda érintett, szexuális erőszak és brutalitás miatt nyomoznak

énekesnő

Szinte felismerhetetlen lett Szűcs Judith: drámai részleteket árult el legnehezebb időszakáról

28 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Hosszú és megterhelő időszakon van túl az ország egyik legismertebb énekesnője. Szűcs Judith most mégis úgy érzi, végre új fejezet kezdődött az életében, és a nehézségek után ismét boldogan tekint a jövőbe.
Link másolása
Vágólapra másolva!
énekesnőbetegségSzűcs Judithpárkapcsolatdaganat

Komoly megpróbáltatásokon ment keresztül az elmúlt években Szűcs Judith, aki most őszintén beszélt arról, milyen mélypontokat kellett átélnie. Az énekesnő súlyos betegségekkel, magánéleti csalódásokkal és lelki terhekkel nézett szembe, mára azonban újra kiegyensúlyozottnak és energikusnak érzi magát – írja a Bors. 

Szűcs Judith énekesnő
Szűcs Judith énekesnő
Fotó: Mediaworks

Az énekesnő elárulta, hogy a koronavírus-járvány idején három rosszindulatú daganatot diagnosztizáltak nála. A kezelések és a műtétek idején ráadásul szinte teljesen egyedül kellett helytállnia. 

A nehézségek azonban itt nem értek véget: később életveszélyes állapotba került a magas cukorszintje miatt, ami miatt sürgősségi ellátásra szorult. 

„Nem jókedvemben fogytam le. 62 kilóról 53 kiló lettem... Nem volt nagy kedvem 53 kilónak lenni”

– mondta a fizikai és lelki megpróbáltatásokra utalva. 

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu

A betegségek mellett a magánéletében is komoly törések érték. Egy hosszú, 16 évig tartó kapcsolata is véget ért, emellett édesanyja elvesztése is mély nyomot hagyott benne. Erről bővebben a Bors oldalán olvashat.

A gyermekvállalás sem állt Szűcs Judith karrierje útjába

Ahogy arról az Origo tavaly beszámolt, Szűcs Judith énekesnő több mint öt éve van a pályán, és elárulta titkát. A sztár úgy véli, a zeneiparban a kitartás, a szervezettség és a megbízhatóság legalább annyira fontosak, mint a tehetség. Pontos tervezéssel pedig a családalapítás is lehetséges egy női előadó életében.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!