T. Danny visszatérése után jöhet az újabb összeomlás? Megdöbbentő részletek

T. Danny az elmúlt időszakban nyíltan beszélt a függőségével kapcsolatos küzdelmeiről, és arról az útról, amelyen végigment a gyógyulás felé. T. Danny visszatérése ugyanakkor nemcsak örömteli hír a rajongók számára, hanem komoly kihívásokat is tartogathat egy ilyen érzékeny időszakban – írja a Bors.
T. Danny visszatérése a reflektorfénybe komoly próbatétel lehet
A zenész története a „A maszk mögött” című dokumentumfilmnek köszönhetően vált teljesen nyilvánossá, amelyben részletesen mesélt a drogfüggőségről és a felépülés első lépéseiről. Telegdy Dániel azóta igyekszik új alapokra helyezni az életét: rendszeresen edz, és fokozatosan tér vissza a munkába is. A közeljövőben ismét koncerteket ad, sőt a Megasztár új évadában zsűriként is szerepet kap.
Drelyó Ágnes szakpszichológus szerint egy ilyen helyzet mindig kockázatokat hordoz. A drogfüggőségből való felépülés ugyanis hosszú folyamat, amely során kulcsfontosságú, hogy az érintett milyen támogató közeggel rendelkezik, és mennyire stabil az addig elért lelki állapota.
A szakember kiemelte: egy függő esetében mindig fennáll a visszaesés veszélye, különösen akkor, ha túl gyorsan tér vissza a korábbi életviteléhez. A zenészkarrier ráadásul nem egy átlagos élethelyzet — folyamatos stresszel, külső elvárásokkal és állandó figyelemmel jár.
A reflektorfény sok esetben komoly nyomást jelenthet. A kritikák, az elvárások és a folyamatos teljesítménykényszer könnyen túlterheléshez vezethetnek, különösen akkor, ha valaki még nem zárta le teljesen a saját belső folyamatait.
A drogfüggőség utáni élet tele van kísértésekkel
A pszichológus arra is felhívta a figyelmet, hogy a felépülés egyik legnehezebb része a régi minták és kapcsolatok elengedése. Azok az emberek vagy helyzetek, amelyek korábban a droghasználathoz kötődtek, könnyen újra aktiválhatják a sóvárgást.
Ez az úgynevezett klasszikus kondicionálás jelensége: egy korábbi inger — például egy személy vagy hely — újra előhívhatja a szerhasználathoz kapcsolódó érzéseket és vágyakat. Éppen ezért kulcsfontosságú, hogy az érintett tudatosan kerülje ezeket a hatásokat, és új, egészségesebb környezetet alakítson ki maga körül.
A szakember szerint az is gyakori, hogy a gyors visszatérés egyfajta „bizonyítási vágyból” fakad. Ilyenkor az illető többet vállal, mint amennyit valójában elbír, ami hosszú távon akár visszaeséshez vagy mentális kimerüléshez is vezethet.
Valóban készen áll T. Danny visszatérése?
A kérdés tehát nem az, hogy T. Danny képes-e visszatérni — hanem az, hogy milyen tempóban és milyen támogatással teszi ezt. A pszichológus hangsúlyozta: egy ilyen érzékeny időszakban elengedhetetlen a folyamatos szakmai segítség, valamint az önreflexió.
A feldolgozatlan bűntudat, a múltbeli döntések súlya és az önmagával szembeni harag mind olyan tényezők, amelyekkel szembe kell nézni a teljes gyógyulás érdekében. Ha ezek háttérbe szorulnak a külső sikerek miatt, az hosszú távon komoly problémákat okozhat.
