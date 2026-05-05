T. Danny visszatérése után jöhet az újabb összeomlás? Megdöbbentő részletek

T. Danny az elmúlt időszakban nyíltan beszélt a függőségével kapcsolatos küzdelmeiről, és arról az útról, amelyen végigment a gyógyulás felé. T. Danny visszatérése ugyanakkor nemcsak örömteli hír a rajongók számára, hanem komoly kihívásokat is tartogathat egy ilyen érzékeny időszakban – írja a Bors.

T. Danny visszatérése komoly kihívásokkal járhat – a szakértők szerint a nyomás és a múlt árnyai is veszélyt jelenthetnek. Fotó: MW/Szabolcs László

T. Danny visszatérése a reflektorfénybe komoly próbatétel lehet

A zenész története a „A maszk mögött” című dokumentumfilmnek köszönhetően vált teljesen nyilvánossá, amelyben részletesen mesélt a drogfüggőségről és a felépülés első lépéseiről. Telegdy Dániel azóta igyekszik új alapokra helyezni az életét: rendszeresen edz, és fokozatosan tér vissza a munkába is. A közeljövőben ismét koncerteket ad, sőt a Megasztár új évadában zsűriként is szerepet kap.

Drelyó Ágnes szakpszichológus szerint egy ilyen helyzet mindig kockázatokat hordoz. A drogfüggőségből való felépülés ugyanis hosszú folyamat, amely során kulcsfontosságú, hogy az érintett milyen támogató közeggel rendelkezik, és mennyire stabil az addig elért lelki állapota.

A szakember kiemelte: egy függő esetében mindig fennáll a visszaesés veszélye, különösen akkor, ha túl gyorsan tér vissza a korábbi életviteléhez. A zenészkarrier ráadásul nem egy átlagos élethelyzet — folyamatos stresszel, külső elvárásokkal és állandó figyelemmel jár.

A reflektorfény sok esetben komoly nyomást jelenthet. A kritikák, az elvárások és a folyamatos teljesítménykényszer könnyen túlterheléshez vezethetnek, különösen akkor, ha valaki még nem zárta le teljesen a saját belső folyamatait.

A drogfüggőség utáni élet tele van kísértésekkel

A pszichológus arra is felhívta a figyelmet, hogy a felépülés egyik legnehezebb része a régi minták és kapcsolatok elengedése. Azok az emberek vagy helyzetek, amelyek korábban a droghasználathoz kötődtek, könnyen újra aktiválhatják a sóvárgást.

Ez az úgynevezett klasszikus kondicionálás jelensége: egy korábbi inger — például egy személy vagy hely — újra előhívhatja a szerhasználathoz kapcsolódó érzéseket és vágyakat. Éppen ezért kulcsfontosságú, hogy az érintett tudatosan kerülje ezeket a hatásokat, és új, egészségesebb környezetet alakítson ki maga körül.