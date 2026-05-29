Végre előkerült a Barátok közt sztárja – sokan megdöbbennek, milyen életet él

Tihanyi Tóth Csaba jelenleg feleségével, Bognár Ritával járja az országot, és a Tihanyi Vándor Színpad előadásain dolgozik. Elmondása szerint zenés produkcióikkal rendszeresen lépnek fel, és a következő hónapokra is sűrű programjuk van.

A Barátok közt Novák Laciját alakító Tihanyi Tóth Csaba továbbra is aktív előadóművész

A színész számára nagy öröm, hogy közösen dolgozhat a feleségével. Kiemelte, hogy különösen fontos számára, hogy nemcsak együtt dolgoznak, hanem a fellépésekkel járó élményeket is közösen élik meg. Mint mondta, a közös munka és az, hogy örömet szerezhetnek a közönségnek, ma is az egyik legnagyobb boldogságot jelenti számára – számolt be róla a Bors.

Miért nem vállal televíziós szerepléseket Tihanyi Tóth Csaba?

Arra is kitért, hogy továbbra is kap televíziós felkéréseket, ám a legtöbb ilyen lehetőséget visszautasítja. Elmondása szerint nem motiválják a realityműsorokkal járó kihívások vagy az anyagi ajánlatok. Úgy véli, a Barátok köztnek köszönhetően már elérte azt, hogy ne kelljen minden felkérésre igent mondania.

Nagyon jól érzem magam a komfortzónámban. Nagyon jól megvagyok ezek nélkül a felkérések nélkül is, mert nem vonz se az anyagi része, se azok a megpróbáltatások

– fogalmazott a Barátok közt egykori sztárja.

Ugyanakkor azt sem zárja ki, hogy a jövőben ismét képernyőre kerüljön. Közlése szerint egy új sorozat vagy színészi feladat esetén elképzelhetőnek tartja a visszatérést, ha a projekt valóban felkelti az érdeklődését.