Pucsítós képpel tarolja le a netet Tolvai Reni

Az énekesnő merész villantása pillanatok alatt felkeltette követői figyelmét, akik egyszerűen nem tudnak betelni vele. Tolvai Reni bombaformája újra mindenkit lenyűgözött, miközben a közösségi médiában is tarol legfrissebb bejegyzésével – írja a Bors.

Tolvai Reni mindig meglepi a rajongóit

Tolvai Reni elképesztő formában hódít

A csinos sztár nemcsak az online térben arat sikert, hanem a színpadon is folyamatosan bizonyít. Legújabb videóklipje is óriási visszhangot váltott ki, rajongói szerint karrierje csúcsán van. Magánéletét azonban továbbra is féltve őrzi, és ritkán enged betekintést a kulisszák mögé.

Kállay-Saunders Andrással tudatos döntést hoztak arról, hogy kapcsolatukat nem akarják celebshow-vá alakítani.

Az énekesnő szerint fontos, hogy külön előadóként tekintsenek rájuk, ne pedig celebpárként. Úgy véli, a privát élet nem a nyilvánosságra tartozik, ezért családjáról és szerelméről is keveset mutat meg. Reni azt is elárulta, hogy a rosszindulatú kommentek miatt sem szeretné túl közel engedni magához az embereket.