Hónapok óta csend van – mi történik Tóth Andi ruhamárkájával?

Tóth Andi saját ruhamárkája, a Backoff körül egyre nagyobb a csend

Megszűnt Tóth Andi ruhamárkája?

A Backoff 2023-ban indult, amikor Tóth Andi úgy döntött, hogy zenei pályáját háttérbe szorítva a divatvilágban próbál szerencsét. A márka erős rajtot vett: a lázadó stílusú ruhák gyorsan elfogytak, a webshop pörgött, és a közösségi médiában is nagy volt az érdeklődés. Később egy saját parfüm is megjelent a kínálatban.

2025 októbere után azonban látványosan elhallgatott a márka: nem érkeztek új kollekciók, bejelentések vagy friss posztok, és a Backoff Instagram-oldala is elnémult, ami tovább erősítette a találgatásokat a rajongók körében.

A háttérben szakmabeliek szerint többféle magyarázat is állhat. Elképzelhető, hogy üzleti nehézségek, gyártási vagy költségproblémák lassították le a működést, de az sem kizárt, hogy tudatos döntésről van szó. Tóth Andi korábban is többször megmutatta, hogy ha valami már nem áll közel hozzá, azt képes elengedni.

A rajongók egy része abban bízik, hogy nem végleges leállásról van szó, hanem egy tudatos visszavonulásról vagy készülő újrakezdésről. Érdekesség, hogy miközben a ruhák körül teljes a bizonytalanság, a Backoff parfüm továbbra is elérhető, és egyelőre az egyetlen termék, amely aktívan jelen van a piacon.

Hivatalos megerősítés azonban továbbra sem érkezett, így a Backoff jövője egyelőre nyitott kérdés marad.