Tóth Andi videóban borult ki a drogbotrány miatt – bíróságra kell mennie

Tóth Andi az elmúlt időszakban többször hangsúlyozta, hogy nem klasszikus értelemben vett visszatérésre készül, ennek ellenére ismét zenével jelentkezik. Az énekesnő TikTok-videóban beszélt arról, hogy június elsején jelenik meg új dala, amely a Júniusban címet kapta - tájékoztat a Bors.

Tóth Andi TikTok-videóban beszélt az új dalról és a tárgyalásról

Az énekesnő elmondta, hogy a dalt eredetileg nem saját magának írta, hanem egy korábbi X-Faktor-versenyző számára. Mivel a szám végül nem került kiadásra, úgy döntött, most ő maga jelenteti meg. Tóth Andi szerint fontos tisztázni, hogy nem nagy visszatérésként tekint az új megjelenésre, egyszerűen csak szeretett volna kiadni egy olyan dalt, amely közel áll hozzá. A videóban arról is beszélt, hogy ismét stúdióba vonult, és úgy érzi, visszatér ahhoz a zenei világhoz, amelyet igazán magáénak érez.

Tóth Andi megszólalt a drogbotrányról, bíróságra megy az új dala előtt

Az énekesnő arról is beszélt, hogy a klipforgatás napja különösen sűrű lesz számára, ugyanis előtte bírósági tárgyaláson kell megjelennie. Tóth Andi hangsúlyozta, hogy nem vádlottként, hanem tanúként idézték be egy kábítószer-kereskedelemmel kapcsolatos ügyben.

Az énekesnő a videóban arról beszélt, hogy attól tart, a tárgyalás körüli figyelem elvonhatja a közönség érdeklődését az új daláról. Tóth Andi szókimondó stílusban úgy fogalmazott:

Ha elveszi a figyelmet az érkező dalról, akkor valakit megfejelek.

