Tóth Andi videóban borult ki a drogbotrány miatt – bíróságra kell mennie

Új dallal jelentkezik hamarosan az énekesnő, de a megjelenést egy korábbi ügy is beárnyékolhatja. Tóth Andi most először beszélt nyíltan arról, hogy tanúként kell megjelennie egy kábítószer-kereskedelemmel kapcsolatos büntetőperben, miközben már gőzerővel készül az új klip forgatására.
Tóth Andi az elmúlt időszakban többször hangsúlyozta, hogy nem klasszikus értelemben vett visszatérésre készül, ennek ellenére ismét zenével jelentkezik. Az énekesnő TikTok-videóban beszélt arról, hogy június elsején jelenik meg új dala, amely a Júniusban címet kapta - tájékoztat a Bors.

Tóth Andi TikTok-videóban beszélt az új dalról és a tárgyalásról

Tóth Andi új dallal jelentkezik

Az énekesnő elmondta, hogy a dalt eredetileg nem saját magának írta, hanem egy korábbi X-Faktor-versenyző számára. Mivel a szám végül nem került kiadásra, úgy döntött, most ő maga jelenteti meg. Tóth Andi szerint fontos tisztázni, hogy nem nagy visszatérésként tekint az új megjelenésre, egyszerűen csak szeretett volna kiadni egy olyan dalt, amely közel áll hozzá. A videóban arról is beszélt, hogy ismét stúdióba vonult, és úgy érzi, visszatér ahhoz a zenei világhoz, amelyet igazán magáénak érez.

Tóth Andi megszólalt a drogbotrányról, bíróságra megy az új dala előtt

Az énekesnő arról is beszélt, hogy a klipforgatás napja különösen sűrű lesz számára, ugyanis előtte bírósági tárgyaláson kell megjelennie. Tóth Andi hangsúlyozta, hogy nem vádlottként, hanem tanúként idézték be egy kábítószer-kereskedelemmel kapcsolatos ügyben.

Az énekesnő a videóban arról beszélt, hogy attól tart, a tárgyalás körüli figyelem elvonhatja a közönség érdeklődését az új daláról. Tóth Andi szókimondó stílusban úgy fogalmazott:

 Ha elveszi a figyelmet az érkező dalról, akkor valakit megfejelek.

 

A cikkben szereplő tartalom kizárólag tájékoztató jellegű, és nem célja a kábítószer-fogyasztás népszerűsítése vagy az azzal való visszaélésre történő buzdítás. Magyarországon a kábítószer fogyasztása, birtoklása és terjesztése a hatályos jogszabályok szerint bűncselekménynek minősül, és súlyos jogi következményekkel járhat.

