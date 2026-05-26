Vasvári Vivien meglepő vallomást tett a családjáról

A sikeres üzletasszony és édesanya, Vasvári Vivien egy olyan kiegyensúlyozott családi életet alakított ki, amelyben a sport, a tudatosság és az összetartás központi szerepet kap. A többgyermekes édesanya szerint a harmonikus mozaikcsalád nem szerencse kérdése, hanem tudatos építkezés eredménye – írja a Bors.

Vasvári Vivien

Vasvári Vivien számára a sport nemcsak hobbi, hanem az energiaszint fenntartásának kulcsa is. A reggeli órákban, miután a gyerekek biztonságban elindultak az iskolába és óvodába, számára pilates vagy futás következik.

Hatgyermekes anyaként ez némi logisztikát igényel, de szerencsére megvan a saját intervallumom, amit a sportra szánok

– mondta a sztáranyuka.

Vasvári Vivien hangsúlyozta, hogy férje, Bodnár Zsigmond nagyban támogatja a mindennapok szervezésében, így a családi egyensúly könnyebben fenntartható.

A mozaikcsaládban a gyerekek között szoros kapcsolat alakult ki, ami számára kiemelten fontos. Tudatosan ügyel arra, hogy senki ne érezze magát kívülállónak, és a család minden tagja egyformán része legyen a mindennapoknak. Erről részletesebben a Bors oldalán olvashat.

Vasvári Vivien exkluzív felvételt osztott meg

Vasvári Vivien egy megható és aranyos pillanatot osztott meg követőivel. A népszerű celeb két legkisebb gyermekéről tett közzé egy videót, amely rövid idő alatt rengeteg rajongó szívét megmelengette. A felvételt megtekintheti az Origo oldalán.

Aggódnak a rajongók Vasvári Vivienért

Bár a havas videó egyértelműen vidám tartalom, Vasvári Vivien néhány nappal korábban aggodalomra okot adó képet osztott meg egészségügyi állapotáról. A sztár a kórházból posztolt egy fekete-fehér fotót, amelyen infúzió látható.