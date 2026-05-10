Most először mutatta meg ezt a titokzatos férfit Völgyi Zsuzsi

Völgyi Zsuzsi váratlan fotóval lepte meg a rajongóit: közös képen mutatta meg a párját. Az énekesnő korábban óvatosan kezelte a magánéletét, most azonban kivételt tett, és egy romantikus pillanat erejéig betekintést engedett új kapcsolatába.

Hosszú titkolózás után végre megmutatta szerelmét Völgyi Zsuzsi

A képen Völgyi Zsuzsi felszabadultan, boldogan látható választottja mellett. A rajongók régóta találgatták, ki lehet az a férfi, aki ismét mosolyt csalt az arcára, most pedig végre közös fotón is megmutatta szerelmét.

A kapcsolat története is különleges.

Az énekesnő korábban egy hatalmas virágcsokrot kapott a munkahelyére egy ismeretlentől, amit meg is mutatott a követőinek. Később derült ki, hogy a romantikus gesztus mögött a személyi edzője állt.

A kezdeti meglepetésből idővel randizás, majd egyre komolyabb kapcsolat lett.

Völgyi Zsuzsi életében az elmúlt hónapokban látványos változás indult el. Életmódváltásba kezdett, rendszeresen edzeni kezdett, és szemmel láthatóan sokkal kiegyensúlyozottabb lett. Fogyása és átalakulása a rajongóknak is feltűnt.

Úgy tűnik, az új szerelem nemcsak érzelmileg adott neki erőt, hanem az önbizalmára is jó hatással volt. A közös fotó alapján Völgyi Zsuzsi boldog, ragyogó és új korszakot kezdett az életében – szedte össze a Bors, ahol megtekinthetik a képet is.

A Romantic énekesnője a nyáron szakított fiatalabb párjával, Kökény Tamással, de úgy tűnik, nem sokáig maradt egyedül.