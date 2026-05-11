VV Merci mellműtétjéről beszélt egy Tik-Tok videóban

Balázs Mercédesz, vagy ahogy a legtöbben ismerik, VV Merci a Való Világ egyik szereplőjeként vált ismertté, azóta pedig influenszerként és zenészként építi a karrierjét. A fiatal tartalomgyártó közösségi oldalain rendszeresen beszél az életéről, és ezúttal egy rendkívül személyes, fájdalmas történetet osztott meg követőivel.

VV Merci mellműtétjéről beszélt egy TikTOk-videó keretében Forrás: Instagram/cedes.official

VV Merci TikTok-videóban beszélt mellműtétjéről

VV Merci arról beszélt TikTok-videójában, hogy két évvel ezelőtti mellműtétje óta komoly problémákkal küzd. Elmondása szerint az implantátuma lecsúszott, ráadásul a műtét után maradt heg is fájdalmas és esztétikailag is zavarja.

A fiatal influenszer szerint azóta rengetegen kérdezték tőle, kinél csináltatta a beavatkozást, ő azonban senkinek sem ajánlja az orvosát.

A történet számára nemcsak fizikailag, hanem lelkileg is traumatikus élmény maradt. Merci arról is beszélt, hogy a plasztikai sebész több alkalommal is tiszteletlenül viselkedett vele. Állítása szerint a műtét után kényelmetlen megjegyzéseket tett rá, később pedig egy konzultáción olyan helyzetbe hozta, amely teljesen kívül esett a komfortzónáján.

VV Merci szeptemberben szeretné újra megműttetni a melleit, de bevallása szerint retteg attól, hogy ismét kés alá feküdjön. A videó után rengetegen támogatták, többen pedig hasonló tapasztalatokról számoltak be kommentben – írja a Bors.

Szörnyű, sötét titkát árulta el Kiara Lord

A szókimondásáról ismert egykori pornósztár még a rajongóit is meglepte legutóbbi vallomásával. Kiara Lord ezúttal a mentális állapotáról, a kemény drogokhoz való viszonyáról és saját ellentmondásos életéről beszélt nyíltan.

Bűnöző család tette tönkre a ValóVilág sztárját

Soha nem hallott részleteket árult el múltjáról a ValóVilág egykori sztárja, aki súlyos traumákat élt át gyerekként. A vallomásból kiderült: egy bűnöző család árnyékában nőtt fel, ami végleg meghatározta az életét.