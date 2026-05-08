Véget értek a találgatások: pont került Dudás Miklós halálának ügyére

Sokkot kaptak a tudósok: kiderült, mi volt a 3I/ATLAS rejtélyes szállítmánya

Komoly veszteség érte Zámbó Krisztiánt, hatalmas a kár

Komoly gondokkal kell szembenéznie a párnak a Balaton partján. Zámbó Krisztiánék balatoni háza csőtörés miatt szenvedett szerkezeti károkat, most indul a teljes felújítás.
Zámbó Krisztián balatoni háza komoly felújítás előtt áll, miután egy csőtörés miatt megsüllyedt az épület egy része. A nyári szezon közeledtével ugyan a pihenés lenne a fő cél, ám Zámbó Krisztiánék jelenleg inkább a helyreállítási munkálatokra koncentrálnak. A tervek szerint rövid idő alatt próbálják rendbe hozni a károkat – írja a Bors.

Zámbó Krisztián balatoni háza komoly felújítás előtt áll – Fotó: MW Bulvár

Mi történt Zámbó Krisztián balatoni házával?

Zámbó Krisztián balatoni háza az elmúlt időszakban komoly károkat szenvedett, miután egy csőtörés következtében az épület egy része megsüllyedt. A leginkább érintett terület a hálószoba és a konyha előtti rész, ahol a szerkezet is megsérült. Takács Zsuzska elmondása szerint az ingatlant az elmúlt hetekben csak korlátozottan tudták használni, és főként szakemberek jártak ki felmérni a helyzetet. A most induló munkálatok során az alapok megerősítése és a falak alábetonozása is megtörténik, a pontos károk mértéke azonban csak a bontás után derül ki teljesen.

A felújítás 18-án kezdődik, és a tervek szerint nagyjából egy hónap alatt be is fejeződik, így a nyár közepére ismét használható állapotba kerülhet az ingatlan.

A ház jelenleg Krisztián édesapjának ideiglenes lakhelye is, így a munkálatok alatt is van élet az épületben. A mindennapok azonban nem egyszerűek: a konyha nem használható, ezért főzésre csak ideiglenes megoldások, például bográcsozás jöhet szóba. A pár ugyanakkor igyekszik pozitívan tekinteni a helyzetre, hiszen a felújítás során új bútorok és korszerűbb állapot várja majd őket.

Bár jelenleg nyaralóként funkcionál az ingatlan, Zámbó Krisztián és párja nem zárják ki, hogy a jövőben állandó otthonukká válhat a balatoni ház.

Őrületes kínokat él át Zámbó Krisztián párja a balesete után

Takács Zsuzska nemrég súlyos balesetet szenvedett, amikor egy villamosmegállóban elcsúszott és eltört a lábszárcsontja. A sérülés után azonnali műtétre volt szükség, a felépülésben pedig kulcsszerepet játszik Zámbó Krisztián támogatása.

 

Zámbó Jimmy fia kifakadt – „ezt a terhet 25 éve cipelem”

Huszonöt éve nem csitulnak a találgatások a magyar könnyűzene egyik legnagyobb alakjának tragikus halála körül. Zámbó Jimmy neve azóta is összeforrt a kérdéssel: mi történt valójában azon az éjszakán, és miért kellett az ügy iratait negyed évszázadra elzárni a nyilvánosság elől?

 

 

