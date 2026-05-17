Ennél dögösebb már nem is lehetne? Zimány Linda új fotói letarolták a netet

A gyönyörű modell-jogásznő ezúttal a híres The Living Room by Cipriani Miami előtt pózolt, ahol egy látványos fotósorozatot készített magáról. Az öt képből álló galéria pillanatok alatt elárasztotta az internetet, a kommentelők pedig szinte egy emberként áradoztak Zimány Linda megjelenéséről – írja a Bors.

Zimány Linda merész ruhában és elképesztő formában robbantotta fel az Instagramot Miami szívében / Fotó: MW Bulvár

Zimány Linda a tökéletes barnaságának titkát is elárulta

A merészen felsliccelt ruha egyszerre volt elegáns, nőies és elképesztően szexi. A követők szerint Linda tökéletesen hozta a miami luxushangulatot, miközben irigylésre méltó barna bőre is azonnal magára vonta a figyelmet.

A kommentelők természetesen nemcsak a ruhát, hanem a modell tökéletes barnaságát is azonnal kiszúrták. Többen kérdezgették, vajon milyen önbarnítót használ, Linda azonban őszintén válaszolt a rajongóknak.

Mint írta, most nem semmilyen különleges kozmetikai trükk áll a háttérben, hanem egyszerűen a „kreol bőr és a Miami nyári napfény kombója”. Hozzátette azt is, hogy próbál egészséges keretek között napozni, de szerinte nincs természetesebb barnító a napsütésnél.

A rajongók teljesen megőrültek a fotókért

A Zimány Linda Instagram-oldalára feltöltött képek alatt percek alatt elszabadultak a reakciók. A követők tűz emoji-esővel és bókokkal árasztották el a bejegyzést, többen pedig azt írták, hogy Linda egyszerűen elképesztően gyönyörű.

Akadt olyan kommentelő is, aki szerint a modell-jogásznő „úgy néz ki, mint egy hollywoodi filmsztár”, míg mások szerint egyszerűen lehetetlen levenni róla a szemüket. Az biztos, hogy Zimány Linda ismét pontosan tudta, hogyan kell magára vonni az internet figyelmét.

Zimány Linda 40 felett így néz ki? Sokan nem hiszik el

Mindenki lélegzete elakadt, amikor megjelentek a legfrissebb képek a közösségi médiában. Zimány Linda ismét bebizonyította, hogy elképesztő formában van, és a rajongók egyszerűen nem tudnak betelni vele.

Ritka részleteket mesélt az életéről egy exkluzív interjúban Zimány Linda

Különleges időszakot él meg Zimány Linda: kerek születésnapot ünnepelt, új diplomát szerzett, és már a nyári terveiről is beszélt. A Zimány Linda körüli friss részletek szerint a modellből lett üzletasszony megható pillanatokat élt át a születésnapján.