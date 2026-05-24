Villámgyorsan túllépett a szexi magyar influenszer – tetovált férfi karjaiban látták

A közösségi médiában kezdett villámgyorsan terjedni egy olyan fotó és videó, amelyen a rajongók szerint Zsigmond Angi egy rejtélyes férfi társaságában látható. Az influenszer korábban hosszú ideig alkotott egy párt Mészáros Bendével, szakításuk pedig nagy visszhangot váltott ki a követők körében.

Zsigmond Angi egy sejtelmes fotóval indította el a találgatásokat

A mostani találgatásokat egy Instagram-sztoriban megjelent fotó indította el, amelyen egy tetovált férfikar öleli át Angit. Bár az illető arca nem látszott, a követők gyorsan nyomozni kezdtek a közösségi oldalakon - tájékoztat a Bors.

Tetoválások alapján azonosíthatták a titokzatos fiút

A kommentelők és TikTok-felhasználók szerint a képen látható férfi nagy valószínűséggel a Reucuh néven ismert tartalomgyártó lehet. A találgatás alapját elsősorban a tetoválások, a testalkat és a közösségi médiában látható hasonló részletek adták.

A rajongók figyelmét tovább fokozta egy Budapest Parkban készült videó is, amelyben többen úgy vélik, együtt látható Zsigmond Angi és a feltételezett új partner.

Bár a rajongók már kész tényként kezelik az új kapcsolatot, hivatalos megerősítés egyelőre nem érkezett sem Zsigmond Angi, sem a feltételezett partner részéről. A közösségi oldalakon azonban továbbra is záporoznak a találgatások és a gratuláló kommentek. Sokan most arra várnak, hogy a páros először vállalja-e nyilvánosan is kapcsolatát.

