Szakítás után új korszak? Zsigmond Angi klipje felrobbantotta a netet

Ismét a figyelem középpontjába került Zsigmond Angi, akit sokan az Ázsia Expressz 5. évadából ismertek meg igazán Mészáros Bende oldalán. A fiatal influenszer most nem a szakításával, hanem új dalával került reflektorfénybe.

Zsigmond Angi 250 milliós luxusautóval pózol Dubajban

Zsigmond Angi Dubajban forgatott

A „TikTok sztár” című dalhoz készült videóklipben Angi igazi luxushangulatot mutat: dubaji felvételek, látványos autók és budapesti kabriós jelenetek adják meg a klip hangulatát.

A felvételek miatt a közösségi oldalakon gyorsan beindultak a kommentek, többen a hivalkodó képi világot kritizálták.

A klip azonban így is nagyot ment: néhány óra alatt több tízezres megtekintés közelébe került, ami azt mutatja, hogy Angi pontosan tudja, hogyan kell felhívni magára a figyelmet.

Frey Timi is feltűnik a videóban

A klip egyik érdekessége, hogy L.L. Junior párja, Frey Timi is szerepel benne.

Angi és Timi jó barátságot ápolnak, gyakran láthatók együtt közös programokon, sőt korábban még közös főzős videóval is szórakoztatták követőiket.

A klip körüli felháborodásról, illetve Angi és Timi barátságáról a BORS oldalán olvashat.