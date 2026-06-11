Már a babát tervezték, most mégis váratlanul véget ért a magyar celebpár kapcsolata

A TV2 népszerű realityműsorának első évadában szereplő Inge és Lóri kapcsolata a képernyőn több nehéz helyzetet is túlélt, ezért sokan biztosnak hitték a közös jövőjüket. A páros A Kísértés után is együtt maradt, közös terveket szőttek, és korábban arról is beszéltek, hogy családalapításban gondolkodnak – számolt be róla a Bors.
A Kísértés után is együtt tervezték a jövőt
A korábbi nyilatkozatok alapján kapcsolatuk stabilnak tűnt, és a műsorban látott konfliktusokat sikerült maguk mögött hagyniuk. Többször hangsúlyozták, hogy a nehézségek ellenére képesek voltak megbeszélni a problémáikat, ezért sok rajongó úgy vélte, hogy kapcsolatuk hosszú távon is működőképes lesz.
Az elmúlt napokban több követőnek is feltűnt, hogy a páros közös fotói eltűntek a közösségi médiás profilokról. Ez újabb találgatásokat indított el a kapcsolatuk állapotáról. A felmerülő pletykákat végül Lóri is megerősítette, és elismerte, hogy kapcsolatuk véget ért. A szakítás okairól egyelőre nem árult el részleteket, ugyanakkor jelezte, hogy később beszélni fog arról, mi vezetett az eljegyzés felbontásához.
A hírt sokan meglepetéssel fogadták, hiszen a páros hosszú ideje együtt volt, és korábban úgy tűnt, komoly közös jövőt terveznek. A kapcsolat lezárásának pontos körülményei egyelőre nem ismertek, így a rajongók további részletekre várnak.
Magyar sztárpárok, akiknek a házassága minden vihart túlélt
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