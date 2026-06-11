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A Kísértés

Már a babát tervezték, most mégis váratlanul véget ért a magyar celebpár kapcsolata

1 órája
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Váratlan bejelentés érkezett egy ismert televíziós páros kapcsolatáról. A Kísértés korábbi szereplői hosszú ideig a műsor egyik legsikeresebb párjának számítottak, ám most kiderült, hogy már nem alkotnak egy párt.
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A Kísértésszerelmes párTV2

A TV2 népszerű realityműsorának első évadában szereplő Inge és Lóri kapcsolata a képernyőn több nehéz helyzetet is túlélt, ezért sokan biztosnak hitték a közös jövőjüket. A páros A Kísértés után is együtt maradt, közös terveket szőttek, és korábban arról is beszéltek, hogy családalapításban gondolkodnak – számolt be róla a Bors.

A Kísértés egykori sztárpárja már külön utakon folytatja – Fotó: Ladóczki Balázs
A Kísértés egykori sztárpárja már külön utakon folytatja Fotó: Ladóczki Balázs

A Kísértés után is együtt tervezték a jövőt

A korábbi nyilatkozatok alapján kapcsolatuk stabilnak tűnt, és a műsorban látott konfliktusokat sikerült maguk mögött hagyniuk. Többször hangsúlyozták, hogy a nehézségek ellenére képesek voltak megbeszélni a problémáikat, ezért sok rajongó úgy vélte, hogy kapcsolatuk hosszú távon is működőképes lesz.

Az elmúlt napokban több követőnek is feltűnt, hogy a páros közös fotói eltűntek a közösségi médiás profilokról. Ez újabb találgatásokat indított el a kapcsolatuk állapotáról. A felmerülő pletykákat végül Lóri is megerősítette, és elismerte, hogy kapcsolatuk véget ért. A szakítás okairól egyelőre nem árult el részleteket, ugyanakkor jelezte, hogy később beszélni fog arról, mi vezetett az eljegyzés felbontásához.

A hírt sokan meglepetéssel fogadták, hiszen a páros hosszú ideje együtt volt, és korábban úgy tűnt, komoly közös jövőt terveznek. A kapcsolat lezárásának pontos körülményei egyelőre nem ismertek, így a rajongók további részletekre várnak.

@i.lorant Úgy néz ki Inge nem tud ellennálni a kísértésnek. 😔 @TV2 hivatalos @A Kísértés #kísértés #akisertes #tv2 #tv2play #temptationisland #nekedbelegyen #foryoupage ♬ origineel geluid - Lorant Ispanovity

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