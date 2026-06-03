Megszólalt a Viszkis: ezért ment tönkre a házassága

Lesújtó hírként érte a rajongókat, hogy Ambrus Attila és felesége, Réka tíz év házasság után a különválás mellett döntöttek. Ambrus Attila válása az elmúlt napok egyik legtöbbet emlegetett sztárhírévé vált, különösen azután, hogy a Viszkis őszintén beszélt a kapcsolatuk megromlásának okairól – írja a Bors

Fotó: MW Bulvár

Ambrus Attila válása mögött saját hibáit is látja

Az egykori Viszkis rabló a Blikknek adott nyilatkozatában nem próbálta másra hárítani a felelősséget. Elmondása szerint nehéz természete jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy a házasságuk végül zátonyra futott.

A hír igaz, a feleségemmel különválunk. Nem akarom szépíteni a helyzetet, az én nehéz természetem vezetett idáig. Nem vagyok egy könnyű ember, a feleségem pedig tíz évig bírta mellettem, amiért maximális tisztelet jár neki

– fogalmazott Ambrus Attila.

A vallomás sokakat meglepett, hiszen a közismert médiaszereplő ritkán beszél ennyire nyíltan a magánéletéről. A szavaiból ugyanakkor egyértelműen kiderül, hogy nem haraggal vagy vádaskodással zárul a kapcsolatuk, hanem egy közösen meghozott, nehéz döntéssel.

Szakember segítségét is kérték

Ambrus Attila szerint a házasság megmentéséért mindent megtettek. A pár még szakember segítségét is igénybe vette annak érdekében, hogy rendezni tudják a problémáikat, ám végül be kellett látniuk, hogy kapcsolatuk már nem folytatható.

A döntést közösen hozták meg, és a legfontosabb szempont számukra jelenleg az, hogy gyermekeik a lehető legkevesebb sérüléssel éljék meg ezt az időszakot. A pár két kisgyermeket nevel, így a család jövője továbbra is kiemelt helyen szerepel a számukra.

A gyerekek érdeke az első

A sztárválás ellenére Ambrus Attila és Réka igyekeznek kulturált körülmények között rendezni közös ügyeiket. Információk szerint a közös otthonukat is értékesíteni készülnek, miközben a gyermekek nyugodt környezetének megteremtése továbbra is közös céljuk marad.

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Úgy tűnik, véget ért Ambrus Attila és felesége több mint egy évtizedes kapcsolata. A Viszkis néven ismert egykori bankrabló és gyermekei édesanyja már külön élnek, ráadásul közös családi házukat is meghirdették eladásra.