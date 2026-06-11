Máris megvan, ki lesz a következő Nagy Ő? Sosem találná ki!

Nemrég derült ki, hogy tíz év házasság és két közös gyermek után külön utakon folytatja életét Ambrus Attila és felesége, Réka. Az egykori „Viszkis” korábban úgy nyilatkozott, mindent megtettek kapcsolatuk megmentéséért, még szakember segítségét is igénybe vették, végül azonban a válás mellett döntöttek – írja a Bors.

Ambrus Attila

Fotó: MW

A felek jelenleg elsősorban gyermekeik nyugalmára és a zökkenőmentes átmenetre koncentrálnak.

Felmerült A Nagy Ő szerepe is Ambrus Attila kapcsán

A válást követően nem sokkal máris új szerepkörben merült fel Ambrus Attila neve. Bár a TV2 hivatalosan nem jelentett be új évadot A Nagy Ő című realityből, a háttérben már elindultak a találgatások a lehetséges főszereplőről.

A műsor producere, Rubin Kristóf szerint Ambrus Attila kifejezetten izgalmas jelölt lenne A Nagy Ő szerepére. Úgy véli, a közönség számára kifejezetten érdekes lehetne látni a magánéletét és párkapcsolati működését egy ilyen formátumban.

A producer szerint az egykori bankrabló karaktere erős ismertséggel bír, ugyanakkor szerelmi életéről keveset tudni, ami még vonzóbbá teheti a nézők számára.

Bár hivatalos döntés még nem született, Ambrus Attila neve már most komoly visszhangot váltott ki a nézők körében. Erről bővebben a Bors oldalán olvashat.

Megszólalt a Viszkis: ezért ment tönkre a házassága

Lesújtó hírként érte a rajongókat, hogy Ambrus Attila és felesége, Réka tíz év házasság után a különválás mellett döntöttek. Ambrus Attila válása az elmúlt napok egyik legtöbbet emlegetett sztárhírévé vált, különösen azután, hogy a Viszkis őszintén beszélt a kapcsolatuk megromlásának okairól. Elmondása szerint nehéz természete jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy a házasságuk végül zátonyra futott.