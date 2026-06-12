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Rendkívüli

Felfoghatatlan tragédia: nyolc ember halt meg az M1-esen péntek hajnalban

amputáció

20 évesen amputálták Daniella lábát – megkönnyebbülés volt neki a jobb lába elvesztése

16 perce
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Burghardtné Pék Daniella mosolyogva vonult végig a kifutón egy jótékonysági divatbemutatón, de története jóval több egy megható szereplésnél. Az amputáció számára nem a veszteséget, hanem egy új kezdetet jelentett.
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amputációprotézisműláb

Daniella már születése óta komoly nehézségekkel küzdött, jobb lába ugyanis nem fejlődött ki teljesen. Az évek során számos műtéten esett át, sok fájdalmat és komplikációt kellett elviselnie, végül pedig meghozta élete egyik legnehezebb döntését: az amputáció mellett döntött.

Burghardtné Pék Daniella számára az amputáció új kezdetet jelentett
Burghardtné Pék Daniella számára az amputáció új kezdetet jelentett
Fotó: Mediaworks

Amputáció után változott meg az élete

A fiatal nő ma már korszerű protézissel él, sportol, dolgozik, nyelveket tanul, és azt mondja, sokkal aktívabb életet él, mint korábban. Történetével az elfogadás fontosságára is szeretné felhívni a figyelmet.

Daniella őszintén beszélt arról, miért jelentett számára megkönnyebbülést ez a döntés, hogyan él ma protézissel, és mit kér az emberektől, amikor mozgássérült emberrel találkoznak. 

A teljes történetet a Bors cikkében olvashatja el.

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