20 évesen amputálták Daniella lábát – megkönnyebbülés volt neki a jobb lába elvesztése

Daniella már születése óta komoly nehézségekkel küzdött, jobb lába ugyanis nem fejlődött ki teljesen. Az évek során számos műtéten esett át, sok fájdalmat és komplikációt kellett elviselnie, végül pedig meghozta élete egyik legnehezebb döntését: az amputáció mellett döntött.
Amputáció után változott meg az élete
A fiatal nő ma már korszerű protézissel él, sportol, dolgozik, nyelveket tanul, és azt mondja, sokkal aktívabb életet él, mint korábban. Történetével az elfogadás fontosságára is szeretné felhívni a figyelmet.
Daniella őszintén beszélt arról, miért jelentett számára megkönnyebbülést ez a döntés, hogyan él ma protézissel, és mit kér az emberektől, amikor mozgássérült emberrel találkoznak.
A teljes történetet a Bors cikkében olvashatja el.
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