Egy korszak vége: így néz ki ma Andy Vajna sírja

Andy Vajna a magyar és a nemzetközi filmipar egyik legmeghatározóbb alakja volt, akinek munkássága Hollywoodtól Budapestig hatott. Története a siker és a magyar film nemzetközi felemelkedésének története. Halála után is sokan emlékeznek rá, életútja ma is beszédtéma, sírja pedig sokak számára ma is látogatott emlékhely a Fiumei úti sírkertben – írja a Bors.

Andy Vajna a magyar filmipar egyik legmeghatározóbb alakja volt

Fotó: ATV Magyarország / Youtube / képkivágás

Andy Vajna és a filmipar emlékezete Hollywoodtól Budapestig

Andy Vajna 2019. január 20-án, 74 éves korában hunyt el budapesti otthonában, hosszú betegség után – a halálhírt a Magyar Nemzeti Filmalap is megerősítette. 1944-ben született Budapesten, majd az 1956-os forradalom után családjával az Egyesült Államokba emigrált, ahol fokozatosan építette fel hollywoodi karrierjét. Producerként és üzletemberként a nemzetközi filmipar egyik ismert szereplőjévé vált, később pedig jelentős hatást gyakorolt a magyar filmgyártásra is. Sokan neki tulajdonítják, hogy a hazai film ismét nemzetközi figyelmet kapott, és új korszak kezdődött a gyártásban.

Temetésére 2019. január 31-én került sor Budapesten, a Fiumei úti sírkertben, ahol Arnold Schwarzenegger is beszédet mondott, személyes történetekkel búcsúztatva őt. Nyughelyét bronzból készült fekvő oroszlán és filmtekercs díszíti – Andy Vajna sírja ma is különleges emlékhelyként áll.